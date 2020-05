La conductora propuso a sus seguidores una rutina que permite "amarse desnudos" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2020 • 16:14

Ivana Nadal es una de las celebridades argentinas más activas en Instagram. En general, se dedica a compartir tips para el cuidado del cuerpo y de la piel, pero sobre todo se dedica a dar tips de entrenamiento . En particular desde que empezó la cuarentena por el coronavirus , la conductora produce muchísimo contenido deportivo sobre rutinas de ejercicios . Ahora, además, les explicó a sus seguidores por qué hay que entrenar para " amarse desnudos ".

"Besito a todos los que le meten onda a la vida y entrenan para conectar con ustedes mismos y amarse desnudos, no para entrar en un jean", escribió Nadal en una publicación en la que se la ve en calzas y con un top deportivo. "Podés empezar tu cambio ahora mismo. No esperes más. Hace algo por vos", propuso la modelo. "Prometo que se siente impresionante y tenés el poder de lograr todo lo que desees", sumó. "¡Vos podés!".

De esa forma, Nadal le sugirió a sus seguidores que entrenen con el propósito de cambiar su cuerpo más allá de su imagen. En línea con otros mensajes que publica a diario en su cuenta de Instagram, la modelo abogó por el bienestar físico como objetivo principal.

Días atrás, la influencer se mostró en ropa interior para hablar de la celulitis . "Bebas, lean por favor. No todo es lo que parece", comenzó."Muchas mujeres me escriben preguntándome que hago para la celulitis. Bueno, claramente saben que entreno, tomo agua, como de todo conscientemente", sostuvo, y aclaró que todo eso la ayuda día a día "a mejorar la textura y visibilidad de la piel". Sin embargo, no es suficiente. "A la hora de sacarte una foto, ¡la pose, el plano y la luz son clave! No te compares", recomendó.

"Acordate que es una imagen y nada más, que sos más que eso, y que si querés lograr verte mejor, tenes que: 1) aceptarte 2) perdonarte 3) reconocerte, y recién ahi, 4) construir tu mejor versión, haciendo cosas para lograrlo, obvio". Luego, añadió: "Y siempre dándote amor sin culpas. No siempre salimos como queremos en una foto, pero también es lindo amar nuestras imperfecciones. Son parte de quiénes somos", concluyó.