Ivana Nadal suele tener una intensa actividad en su cuenta de Instagram. En plena cuarentena total , la modelo incrementó naturalmente su presencia y sumó a sus posteos habituales, rutinas físicas para realizar durante el aislamiento, algunos pasos de baile y reflexiones en tiempos de coronavirus .

Ayer al mediodía, hablaba desnuda desde su cama sobre su rutina física del día y luego, cuando comenzaba a destacar la importancia de no juzgar al prójimo, tuvo un descuido al mover su cámara (cuyo plano era corto) y mostró más de lo previsto.

"Hice veinte en vez de cuarenta, pero bueno, con la mayoría de las cosas traté de respetar las cantidades, pero sí le sume peso. En fin, después les subo eso. Quiero hacer un pasaje como muy... ¡Uy, casi se me ve una teta!", exclamó la conductora.

No obstante, Ivana prosiguió: "Usemos este tiempo para no juzgar, para no tratar mal a la gente, para no estar buscándole el pelo al huevo con cada cosa que hace el otro. Somos todos seres diferentes, únicos e independientes... hay mucha gente que no está quedándose en su casa y me parece que el foco hay que ponerlo ahí".

Con todo, el subir su alocución a las historias de Instagram, Nadal utilizó un emoji para cubrir la parte de su cuerpo que quedó al descubierto.

Asimismo, más adelante, hizo su descargo respecto de la situación. "Estoy en tetas porque estoy encerrada en casa hace 10 días, no tengo ganas de vestirme y porque me encanta estar en pelotas; y porque se me canta el ..., básicamente", concluyó la modelo.