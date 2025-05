El thriller basado en una historia real que Netflix reestrenó y causa furor en la plataforma

No es la primera vez -ni seguro la última- que Netflix populariza alguna que otra producción olvidada. El gigante del streaming no deja de sumar contenido a su amplio catálogo y, en las últimas horas, fue el turno de La chica salvaje, una película estadounidense que se estrenó en 2022, pero que gracias a la plataforma volvió a estar en boca de todos.

La chica salvaje, la película que vuelve a estar en boca de todos

Se trata de un thriller de intriga y misterio dirigido por Olivia Newman y basada en la exitosa novela homónima que publicó en 2018 la zoóloga estadounidense Delia Owens, la cual refleja su historia real. En 120 minutos, el film gira en torno a una mujer solitaria que vive en los inhóspitos pantanos de Carolina del Norte, quien se convierte en la principal sospechosa del asesinato de un hombre cuyo cadáver apareció en la zona. Sin embargo, la investigación revela que nada es lo que aparenta ser.

La chica salvaje se estrenó en cines en 2022 Michele K. Short

Producida por Reese Witherspoon y Lauren Neustadter, la cinta es protagonizada por Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer, Jr. y David Strathairn.

“Excelente y bella película, desde que empecé a verla, me atrapó y me sumergió en la historia, la protagonista es un buen ejemplo de cómo se debe representar a la mujer en el cine o en cualquier otro medio”; “Tenía algunas expectativas antes de ver la película, que se consolidaron, ante una bien ejecutada producción... Actuaciones muy auténticas, una buena adaptación de un libro, convierten a este relato en un thriller que te atrapa desde el primer momento y no te suelta hasta que se resuelve la trama. Una historia de valentía, valores humanos y de amor honesto que vale la pena ver” y “Una película que muestra varios mensajes; por un lado, una sociedad inhumana, que rechaza lo que no es normal, insensible a la necesidad de otros. Y luego tenemos como una niña y tuvo que aprender por sí misma observando a la naturaleza cómo sobrevivir y otro y muy triste, es como una mujer sola que muchas veces es blanco de la maldad”, fueron algunas de las reseñas que compartieron en Google quienes la vieron.

La chica salvaje está basada en la historia real de la escritora Michele K. Short

Al igual que el libro de Owens -el cual vendió más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo-, la adaptación cinematográfica, que se estrenó en cines el 14 de julio de 2022, recaudó 17 millones de dólares en su primer fin de semana, una gran cifra inicial para una película con un presupuesto de 24 millones de dólares.

Tres películas basadas en hechos reales si te gustó La chica salvaje

1. La sociedad de la nieve (2024)

Suspenso/Aventura. En 1972, un vuelo procedente de Uruguay se estrella en un glaciar en los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente. Atrapados en uno de los entornos más hostiles del planeta, se ven obligados a luchar por sus vidas. Duración: 2 h 24 min. Ver La sociedad de la nieve.

La Sociedad De La Nieve Tráiler Oficial Netflix

2. Solo (2018)

Aventura/Suspenso. En busca de la ola perfecta, el joven surfista Álvaro Vizcaíno se precipita por un acantilado en la zona más inaccesible de Fuerteventura. Lo que iba a ser una increíble jornada deportiva se transforma en 48 horas de auténtica agonía. Álvaro está solo en medio de una naturaleza implacable, malherido y aterrado. Duración: 1 h 32 min. Ver Solo.

Solo, tráiler oficial

3. Una sombra en mi ojo (2021)

Bélico/Drama. Durante la Segunda Guerra Mundial, las vidas de distintos residentes de Copenhague se entrelazan tras un bombardeo que destruye una escuela con niños. Duración: 1 h 47 min. Ver Una sombra en mi ojo.