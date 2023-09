escuchar

Netflix posee un catálogo en el que podés encontrar series, documentales y películas de diversos géneros que cautivan a todas las generaciones. En esta oportunidad, fue una producción polaca la que sorprendió a los suscriptores de la plataforma de streaming y arrasa con una trama que cuenta con los condimentos del drama, la ficción y el romance.

Se trata de una miniserie llamada La chica y el cosmonauta, la cual se estrenó a principios de 2023. Vale destacar que es original de la empresa de entretenimiento y fue dirigida por Bartek Prokopowicz, creador de piezas populares como El Recaudador (2010) y Chemo (2015).

Tráiler “La chica y el cosmonauta”

“El regreso de un cosmonauta, tras 30 años sin noticias de su paradero, reaviva un amor perdido y despierta el interés de una corporación decidida a averiguar por qué no envejeció”, reza la sinopsis oficial de Netflix.

La producción retrata la historia de dos amigos que se desempeñan como pilotos de combate y compiten por el amor de una mujer con quien tuvieron un vínculo muy especial. Ambos emprenden un viaje envuelto en drama y deben poner todo de sí para convencerla de cuál es el indicado para ganar su corazón, aunque no se les hará nada fácil.

A medida que completan una misión espacial, relacionada con su trabajo, uno de ellos tuvo un percance y una falla hizo que permanezca en el espacio durante 30 años. Cuando regresó a la tierra se percató que todos habían envejecido a excepción de él, momento en el cual la trama da una un giro radical.

Al verlo, los ciudadanos pensaron que dentro de su cuerpo se encontraba la explicación para la juventud eterna y comenzaron a investigarlo con el objetivo de dar más respuestas al respecto, pero él solo tenía interés en recuperar el amor de la mujer con la que vivió cientos de momentos importantes.

La película, que cuenta con 121 minutos de duración, se centra en la vida de Nikodem, protagonizado Nikodem Borowsk, quien hasta que comienza la historia llevaba una existencia envuelta en las exigencias de su oficio. Asimismo, estaba enamorado de Marta, personificada por Vanessa Aleksander, con quien planeaba casarse antes de que ocurra el escenario totalmente inesperado.

Escena de "La chica y el cosmonauta", la serie que se volvió viral

La expedición espacial no salió como él esperaba y fue dado por muerto tras el accidente que ocurrió con la nave. Sin embargo, en su vuelta, el protagonista deberá ganarse nuevamente el amor de la mujer, la cual durante el tiempo en que no estuvo forjó una relación sentimental con su compañero Bogdan, interpretado por Jakub Sasak.

A pesar de las idas y vueltas, al final de la historia, Marta tomó una decisión que los tomó por sorpresa. El reparto de producción también está conformado por Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Magdalena Boczarska, entre otros más.

La chica y el cosmonauta, cuyos capítulos tienen una duración de entre 45 y 50 minutos, se estrenó hace pocos meses y se posicionó como una opción interesante de ver en la plataforma de streaming. La trama, que apuesta por escenarios repletos de acción e intrigas, ya se llevó cientos de comentarios positivos por parte de periodistas especializados en cine.

“A lo largo de los seis episodios no hay tiempo para el aburrimiento al incluir suficientes giros como para que el triángulo amoroso no pese, se complementen bien”, expresó el sitio No es cine.

Marta toma una sorprendente decisión al término de la serie Netflix

En tanto, el medio Decider destacó: “Hay un montón de cosas que nos gustan, pero ciertamente hay potencial en la historia para ir por caminos secundarios a medida que la temporada avance”.