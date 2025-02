La serie española subida de tono que acaba de estrenar su nueva temporada en Netflix y es ideal para el fin de semana XXL

En medio del comienzo del fin de semana XXL por la llegada del Carnaval, Netflix te da la excusa perfecta para que disfrutes desde la comodidad de tu hogar de una de las series de la que todos hablan, que acaba de estrenar su tercera temporada.

Machos Alfa, la comedia española subida de tono y creada por Laura Caballero, Alberto Caballero, Daniel Deorador y Araceli Álvarez de Sotomayor gira en torno a cuatro amigos de 40 años que están en plena crisis de masculinidad y que cuestionan sus privilegios e identidad, mientras intentan adaptarse a los cambios de época.

Machos Alfa, la serie española de Netflix que fue y es furor

Al igual que las dos primeras entregas, esta tiene un total de 10 episodios, que no duran más de 37 minutos. Además de los protagonistas que nos acostumbramos a ver, se unen al reparto en esta oportunidad reconocidos actores, como Marta Hazas (Las chicas del cable y Velvet), Paloma Bloyd (Cuéntame cómo pasó), Jon Kortajarena (Alta mar), Macarena Gómez (Sagrada Familia, 30 monedas) e Irene Arcos (El embarcadero, Todos mienten).

Raquel Guerrero junto a Fele Martínez, en la nueva temporada de Machos alfa, una serie que atrapa a los argentinos MANUEL FIESTAS/NETFLIX

“La serie es una parodia tanto del machismo de libro, como del movimiento feminista radical actual. Los personajes y los diálogos son geniales. Promete momentos de reflexión para comprender a ambos sexos, ya que muestra muchas realidades”; “La serie es buenísima y te reís muchísimo!! Los diálogos son una maravilla, no te aburrís en ningún momento y la vida que reflejan de los protagonistas es muy fiel a lo que pasa hoy en día”; “La serie es espectacular. La vimos junto a mi marido, mis hijos (hijo e hija adolescentes) y yo, y no aburrimos ni un segundo” y “Un amigo me comentó un día en clase sobre este estreno. Yo como vengo de acabar breaking bad, creí que sería buena idea cambiar de tono y ver una comedia española, sin esperar nada. Grata sorpresa me llevé”, fueron algunas de las reseñas que dejaron quienes la vieron en Google.

Reparto de Machos Alfa

Gorka Otxoa como Santi

Fernando Gil como Pedro

Fele Martínez como Luis

Raúl Tejón como Raúl

María Hervás como Daniela

Santi Millán como Patrick

Kira Miró como Luz

Marta Hazas como Marimar

Paloma Bloyd como Irene

Jon Kortajarena como Tomás

Macarena Gómez como Adriana

Irene Arcos como Paz

Tres títulos similares para ver si te gustó Machos alfa

1. Donde caben dos (2021)

Comedia/Romance. Cinco historias brindan un divertido juego a través de una noche de sexo y posibilidades en la que nada sale según lo planeado, pero todos obtienen lo que necesitan. Duración: 1 h 51 min. Ver Donde caben dos.

Donde caben dos, tráiler oficial

2. Amor de madre (2022)

Comedia/Romance. A José Luis acaban de dejarlo plantado en el altar, y por si esto fuera poco, Mari Carmen, su madre, se empeña en acompañarlo a la luna de miel con la excusa de no perder el dinero. Cada minuto que pasan en Mauricio, José Luis se siente más infeliz y fracasado, mientras que Mari Carmen se lo pasa como nunca, vive todas las experiencias que siempre había deseado y se revela como la maravillosa mujer que es en realidad, y que su familia no ve. Duración: 1 h 50 min. Ver Amor de madre.

Amor de madre, tráiler oficial

3. Ni de coña (2020)

Comedia. Cuatro parejas a punto de separarse deciden hacer terapia de parejas en el Caribe. Allí, los peculiares terapeutas dan vuelta sus mundos con sus terapias poco ortodoxas. Duración: 1 h 37 min. Ver Ni de coña.

Ni de coña, tráiler oficial