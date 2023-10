escuchar

Después de emocionar a los hinchas por sus extraordinarias habilidades en la cancha, el astro del fútbol mundial Lionel Messi enterneció a todos luego de que se diera a conocer que donó una camiseta de la selección argentina firmada por él, para apoyar la labor benéfica de la actriz Selena Gómez. Con su noble causa buscan recaudar fondos para brindar acceso y educación en salud mental a jóvenes de todo el mundo.

Aunque en un primer momento parecía que la donación mantendría un bajo perfil, ya que no había sido difundida ni por la estrella de Hollywood, ni por el delantero de Inter Miami, la cuenta de X (ex Twitter) @PopBase hizo la revelación el fin de semana pasado y publicó una captura de pantalla de la subasta de la codiciada casaca que arrancó en US$1000 y al momento ya asciende a US$6000.

A pocos días de haber comenzado, la puja ya asciende a US$6000 por la casaca firmada por Lionel Messi Rare Impact Fund Benefit

“Llévate a casa la camiseta firmada de uno de los mejores futbolistas del mundo. Lionel Messi es un jugador de fútbol nacido en Argentina que ha recibido el récord de siete Balones de Oro como mejor jugador del mundo (2009-12, 2015, 2019 y 2021). En 2022, Messi ayudó a Argentina a ganar la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA)”, detalla la ficha de la subasta a beneficio del Rare Impact Fund.

Cabe mencionar que la puja para adquirir la prenda autografiada donada por el 10 de Inter Miami continúa abierta hasta el próximo 31 de octubre, por lo que las ofertas de los fanáticos aún podrían multiplicarse y alcanzar una cotización sorprendente, que sin duda impulsaría la importante labor de la organización fundada por Selena Gomez en pro de la salud mental de los jóvenes.

Además de la camiseta firmada de Lionel Messi, entre la lista de artículos que serán subastados para una buena causa se encuentra una guitarra firmada por la cantautora estadounidense de pop y folk, Jewel; así como entradas para un concierto VIP de Luke Combs, considerado el nuevo referente del country; y un banjo firmado por el actor y comediante Steve Martin.

“Pasé mucho tiempo sin el apoyo de salud mental que necesitaba porque no entendía lo que sentía. Después de experimentar lo que parecían altibajos interminables que me dejaban fuera de combate durante semanas, finalmente obtuve ese apoyo para comprender mejor lo que estaba pasando”, explicó la actriz sobre sus motivaciones para ayudar a otros jóvenes y fundar el Rare Impact Fund.

La noche del 4 de agosto, Selena Gomez fue la anfitriona de un evento a beneficio de la organización que fundó a favor de la salud mental @rarebeauty / Instagram

Selena Gomez convoca a celebridades en evento benéfico

La estrella de la serie Only Murders in the Building, Selena Gomez, organizó el primer evento benéfico para la organización Rare Impact Fund en los estudios NYA de Los Ángeles, al que asistieron reconocidas personalidades del espectáculo. Todos los ingresos de la venta de boletos van destinados a promover la apertura en torno al estigma de la salud mental y brindar educación a jóvenes de todo el mundo.

Di Caprio, Selena Gómez y el príncipe Harry en el partido de Messi

A principios de septiembre, Selena Gomez fue una de las celebrities que asistió al partido de Inter Miami en Los Ángeles. En esa ocasión, sus reacciones ante la actuación de Messi en el campo fueron capturadas por las cámaras de televisión y rápidamente se convirtió en uno de los memes más virales en fechas recientes.