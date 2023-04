La sorprendente revelación de Antonio Ríos: “Me apareció otra hija”

escuchar

El cantante Antonio Ríos es conocido, además de por su extensa y exitosa trayectoria, por el hecho de que es papá de una cantidad importante de hijos. Tiene 20. Pero este lunes, en una entrevista televisiva, el hombre conocido como ‘El Maestro’ reveló una primicia relacionada con su descendencia. “Me apareció otra hija”, dijo, entre risas y luego remató: ”Con esta serían 21″.

Ríos estuvo como invitado el lunes en el programa Mañanísima (Ciudad Magazine) que conduce Carmen Barbieri. A poco de comenzar la entrevista, la anfitriona le preguntó a su invitado: “¿Cómo andan tus hijos, que son un montón?”. “Bien, bien”, respondió el cantante de cumbia y folklore, que luego añadió, mientras reía: “Apareció una nueva”.

La fuerte revelación de Antonio Ríos: "Me apareció otra hija"

“¿Apareció o tuviste?”, le preguntó, con asombro, Barbieri. “Apareció una chica de 33 años que me dijo: ‘Hola, papá'”, respondió el artista. “Pero, ¿se parece? ¿Es parecida?”, consultó la conductora. “Bueno, voy a hacer el ADN. Me pareció que era bastante sincera”, fue la nueva respuesta del Maestro.

Más adelante, el cantante señaló lo que le dijo a su supuesta hija ni bien ella se presentó ante él: “No me digas ‘papi’, no me digas nada. Hagamos el ADN, porque apareciste a los 33. ‘¿Y tu mamá?’, le digo, porque yo la vi a ella cuando era chiquita, pero no sabía que era ella”.

Carmen Barbieri y su equipo de Mañanísima escucharon con atención el relato de Antonio Ríos cuando reveló que tenía una nueva hija Captura Ciudad Magazine

“El otro día la madre me mostró una foto de cuando yo la tuve en brazos, y le digo: ‘¿Por qué te borraste?’”. “Ah, ¿se la llevó y nunca más la viste?”, intervino Barbieri. “Claro, no la vi más”, respondió él.

“¿Pero en ese momento ella te dijo: ‘Es tu hija?’”, preguntó entonces ‘Pampito’ Perello, periodista del programa. “Me saqué una foto y me dijo: ‘Te traigo tu hija’. En un baile. Pero nunca más la vi”, explicó el artista.

Antonio Ríos tiene 20 hijos reconocidos hasta el momento Alejandro Guyot - Archivo

“¿Vive la mamá? ¿Por qué aparece a los 33 años?”, preguntó entonces Barbieri. “No sé, parece...”, comenzó a decir Ríos, pero la conductora se apuró a completar la frase: “Que quiere tener su identidad y tiene derecho”.

“¿Pero cuando era chiquita (su madre) te dijo: ‘Es tu hija’ y desapareció?”, indagó Pampito. “No, no. Se quedó ahí, porque era del club de fans. Después no la vi más. Y las chicas que eran las fanáticas no la vieron más”, fue la respuesta del artista.

Finalmente, el cantante de cumbia cerró el tema restándole cualquier dramatismo: “Yo no me hago problema, si es mi hija está todo bien”. “¿Cuántos hijos tenés?”, preguntó Barbieri, que de inmediato añadió: “Reconocidos”.

Antonio Ríos, el Maestro de la música tropical, visitó a Carmen Barbieri en Mañanísima y reveló que podría tener otra hija, la número 21 Alejandro Guyot - Archivo

“20″, respondió el Maestro. “Con esta serían 21″, hizo el cálculo la conductora. “Sí”, respondió el cantante, otra vez con risas.

Entonces, Estefi Berardi, también integrante de Mañanísima, quiso saber sobre la relación del músico con sus hijos: “¿Los ves a todos? ¿A los 20? ¿Hablás con todos?”. “Sí, gracias a Dios, sí”, aseveró el músico. “¿Y cómo te repartís los tiempos?”, repreguntó Berardi. “Soy de Leo”, dijo Ríos, con una sonrisa, y luego acotó que ellos se llevan bien entre todos, pero que no se juntan. “Gracias a Dios están todos bien. Están todos sanos”, cerró el artista.

LA NACION