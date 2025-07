La sorpresa de Guido Kaczka al reencontrarse con un amigo de la infancia en su programa

Guido Kaczka vivió un momento muy especial al aire de su programa Buenas noches Familia (eltrece), cuando se reencontró con un amigo de la infancia. “¿Sos vos? Estás igual”, le dijo sorprendido.

Todo sucedió cuando ingresó al estudio un participante llamado Gustavo con los brazos abiertos. En ese momento, Kaczka escuchó el apellido y quedó atónito. “¿Te anotaste para la piña?”, le preguntó. La respuesta de Gustavo Sarlenga fue al instante: “Sí. Te vengo a ver a vos. ¿Hace cuántos años que no nos vemos?”.

La sorpresa de Guido al ver ingresar a su amigo de la infancia (Foto: Captura Buenas noches Familia)

En ese instante, Guido dijo: “¿Esto era una broma de producción? ¿Una emboscada afectiva para la televisión? Decime, de verdad, si producción me quiso armar una sorpresa de esas que no me gustan nada... bueno, no es que no me gustan, es que me incomodan".

Luego, se sinceró: “Jerry, estás cambiado”. Y la respuesta de su amigo fue rápida: “Vos estás igual”. Inmediatamente, contó quién era: “Este señor es ‘Jerry’”. “Gustavo Sarlenga”, lo interrumpió y explicó que lo habían apodado así por sus gracias al estilo de Jerry Lewis.

“Yo ya estaba en Grande Pa y hacía de novio de Angie. Atendía en una librería en la esquina de Yerbal y Lope de Vega. Te atendía ahí, pero él estaba en todos lados, estaba en el Club Amigos de Villa Luro, estaba acá y allá. Qué alegría verte“, expresó Guido y entre risas le dijo: ”Si querías verme, nos hubiéramos tomado un café”.

Kaczka no pudo ocultar su sorpresa porque Gustavo se anotó para jugar en el programa

Segundos después, ambos se acercaron a la máquina del juego. Él debía dar un golpe fuerte a la bolsa para obtener el mejor puntaje, pero no lo consiguió: apenas logró el más bajo. Justo en ese momento, Kacza comenzó a reírse tanto que se agachó, sin poder articular palabra.

“Seguís igual. Antes también eras re gracioso, no cambiaste. ¿Sabés lo que te hacía reír este hombre? Qué placer”, comentó en medio de risas. Sin embargo, Jerry, a modo de chiste, le reclamó que intentó contactarse con él por las redes y la radio y no tuvo éxito. “Te mando un mensaje por Instagram, te llamo y no me das bola. Tengo que venir acá para que lo hagas”, expresó.

Ante eso, Guido Kazca concluyó: “Pero jugaste, te quiero mucho. Me súper divertí como siempre”. “Si te divertiste, yo ya gané”, manifestó Jerry antes de irse.