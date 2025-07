Murió Joanna Bacon, una de las actrices de Realmente amor

La actriz británica Joanna Bacon, recordada por su papel como la madre de Natalie en el film Realmente amor, murió a los 72 años de edad. La mujer fue diagnosticada con cáncer en enero de 2025 y su muerte generó una gran conmoción en el mundo del espectáculo británico, donde era querida tanto por su personalidad como por su talento.

Aunque su participación en la popular comedia romántica de principios de los años 2000 fue breve, Bacon protagonizó una de las escenas más recordadas de la película, aquella en la que Natalie (interpretada por Martine McCutcheon) baja las escaleras para encontrarse con el Primer Ministro (Hugh Grant), mientras su familia mira sorprendida desde la puerta.

Joanna Bacon es recordada por su escena en Realmente amor (Foto: Redes Sociales)

Además del cine, Bacon tuvo una destacada trayectoria en la televisión británica. Actuó en series como EastEnders, Las reglas del amor, The Bill, Pie in the Sky, Little Britain, El detective Frost y New Tricks. Su último trabajo en la pantalla fue en 2023, en la serie Moonflower Murders, junto a Mark Gatiss y Adrian Rawlins.

El funeral de la actriz se realizó esta semana con total hermetismo y, según reveló el medio The Sun, estuvo lleno de emotivos homenajes de sus colegas. La estrella Jo Moore destacó en sus redes sociales: “El talento de Jo como actriz fue un regalo que compartió con el mundo. En el escenario y en la pantalla, nos trajo alegría, risas e inspiración, dejando una marca indeleble en las vidas de todos aquellos a quienes llegó“.

Jo Bacon fue diagnosticada con cáncer el pasado mes de enero (Foto: Dave Benett/WireImage)

Gill, una de sus amigas de toda la vida, también la recordó como una soñadora. “La vida de Jo era un caleidoscopio maravilloso y elaborado, con diferentes secciones para cada una de sus pasiones, y solo Jo estaba en el centro y podía ver y disfrutar de todo el caleidoscopio. En muchos sentidos, Jo era una contradicción: una extrovertida extravagante, un ingenio soberbio, una comunicadora natural y, sin embargo, al mismo tiempo, una solitaria introspectiva. Todos pensábamos que la conocíamos muy bien, pero en realidad solo conocíamos y amábamos un aspecto de ella”, la describió con amor.

La compañía teatral Harlow Theatre Company también lanzó un comunicado en el que destacó su profesionalismo hasta sus últimos días. “Ella continuó apoyando a HTC asistiendo a muchas de nuestras producciones. Se sentaba en primera fila con una libreta y observaba con ojo crítico y su pasión por el teatro. Nunca olvidó elogiar nuestro trabajo. Gracias, Jo. ¡Descansa en paz, cariño!“, aseguraron.

Joanna Bacon asistió hasta sus últimos días a obras de teatro para dar su opinión como crítica (Foto: Alamy)

En una de sus últimas declaraciones, tras recibir el diagnóstico, Bacon dijo a la prensa: “He tenido una vida brillante. Fui muy afortunada de hacer lo que amé y de conocer gente maravillosa. No me arrepiento de nada”.

Si bien, la estrella no contaba con redes sociales públicas, en X y TikTok una gran cantidad de seguidores de su trabajo se manifestaron al respecto, con mensajes de cariño y condolencias para la familia. “Malas noticias sobre #JoBacon. Me encantó en #Breeders. Que descanse en paz”; “Qué triste noticia” y “Qué enfermedad tan difícil de sobrellevar”, fueron algunos de los mensajes que poblaron Internet.