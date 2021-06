La sorpresiva reacción de Juana Viale al ver una foto del novio de Karina “La Princesita”

El domingo, Karina “La Princesita” Tejeda fue una de las invitadas a Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), y se animó a hablar de su feliz presente sentimental. La cantante encontró el amor en plena pandemia de coronavirus, a través de las redes sociales, y está en pareja con Nicolás Furman. En medio de su relato Juana Viale sorprendió a todos con un fulminante piropo cuando vio una foto del novio de la artista: “¡Es una bomba atómica termonuclear!”.

La nieta de “La Chiqui” quiso saber cómo conoció a Furman, por lo que Karina contó que fue de manera inesperada: “Siempre dije que no me iba a enganchar con nadie a través de las redes sociales, y justo Nico me habló por Instagram; como él también es artista empezamos hablando sobre música, y al poco tiempo nos pusimos de novios”.

La sorpresiva reacción de Juana Viale cuando vio una foto del novio de Karina "La Princesita" - Fuente: eltrece

Además aclaró que en 2015 se lo había cruzado en el reality de canto Los elegidos (Telefe), pero aquella vez no llegaron ni siquiera a charlar por fuera del certamen. El músico y físico, oriundo de Bariloche, la conquistó en plena cuarentena gracias al intercambio de mensajes privados en el mundo virtual. Encantada con su historia, Viale le pidió a su invitada más detalles sobre el futuro de la relación.

Luego de charlar sobre planes de maternidad, apareció en la pantalla una foto de la feliz pareja, donde la conductora pudo ver el rostro del novio de la cantante. “¡Ah bueno! ¡Pero es una bomba atómica termonuclear!”, comentó sin filtro.

Karina "La Princesita" se muestra muy enamorada de su novio, Nico Furman Instagram Karina La Princesita

“¡Tranquila Juana! La cara de Kari, me vuelvo loco”, expresó entre risas Felipe Colombo, otro de los invitados de la mesa. “Es muy guapo. Qué bonito es”, agregó Viale, mientras los invitados la escuchaban atónitos por su piropo sin filtro, teniendo en frente a “La Princesita”.

“Sí, es muy lindo y muy buena persona. Encima en esa foto estábamos recién bajados del avión, veníamos de un viaje juntos y teníamos caras de dormido. Imaginate lo lindo que es”, cerró la cantante, con complicidad y humor.

