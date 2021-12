La tajante decisión que tomó Violeta Urtizberea tras sufrir acoso virtual: “No me quedó opción”

Violeta Urtizberea contó el duro momento que tuvo que atravesar cuando un usuario de Instagram difundió su número de teléfono personal en las redes sociales. La actriz fue una de las invitadas de este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) y Juana Viale, la conductora del ciclo, le pidió que diera más detalles sobre aquel episodio de acoso virtual.

“Me pasó que una persona, no sé quién porque su cuenta no tenía nombre, puso mi número de teléfono en Instagram y arrobó a gente que me seguía como para que tenga mi número de teléfono”, explicó Urtizberea. “Entonces me empezaron a escribir sin parar”, aseguró.

Al principio, la actriz creyó que iba a ser algo pasajero y que eventualmente se iban a cansar de mandarle mansajes, pero el asunto se puso cada vez peor. “A algunos les respondía, ingenuamente, pensando que uno puede hablar normal con alguien. Eran espectaculares las respuestas porque no tenían ningún sentido”, recordó entre risas.

“Por momentos les contestaba y me preguntaban a mí: ‘¿Quién sos?’... no había un diálogo”, precisó y reveló que la llamaban sin parar a través de FaceTime, la aplicación de telefonía con video para iPhone, a las 3 de la mañana.

“¿Cómo hago para cortar esto? Bloqueaba todos los teléfonos y seguían y seguían... aparte me mandaban de golpe unos textos feos. Inevitablemente quedás un poquito angustiado”, aseguró Urtizberea. “Por más de que te parezca que todo es ridículo, te pega”, insistió.

Violeta Urtizberea tuvo que cambiar su número de teléfono luego de que lo publicaran en Instagram PATRICIO PIDAL/AFV

La solución para cortar con el acoso telefónico fue la más incómoda. “Cambié la línea”, explicó Violeta. “No era lo que quería hacer porque me daba fiaca, perdés los contactos y todo, pero no me quedó otra opción”, aseguró.

El hecho ocurrió en julio de este año y la actriz se encargó de denunciarlo a través de sus historias de Instagram. Allí, publicó una serie de mensajes privados que le envió un fanático donde la amenazaba con difundir su dirección y número de teléfono si lo bloqueaba de Instagram.

Violeta Urtizberea reveló los mensajes que recibió del acosador Captura

“No soy de darle lugar a estas cosas pero desde hace tiempo que estoy sufriendo un acoso de esta persona que, claramente, no es la que figura en esta cuenta”, escribió. “Tuve que cambiar mi línea de teléfono y no entiendo muy bien qué se hace”, agregó.

“En unos días vas a tener a fans enfrente de tu casa. Ya la dirección se la estoy pasando a todos. Por si no sabías, pasé tu número (de teléfono) también. Si vos me bloqueás, voy a seguir pasando tu nueva dirección. Vos sos una mierd...”, se podía leer en el chat privado difundido por Urtizberea.