La sorprendente confesión de Juana Viale sobre el regreso a la TV de Mirtha Legrand

El sábado por la noche se llevó a cabo uno de los eventos televisivos del año: la vuelta de Mirtha Legrand a la pantalla de eltrece para conducir el último programa del 2021 de su ciclo La noche de Mirtha. Sin embargo, la diva de los almuerzos no lo hizo sola. Su nieta Juana Viale -quien hace dos temporadas que está al frente de La noche... y Almorzando como consecuencia de la pandemia de coronavirus- estuvo acompañándola en una noche en la que Legrand recibió a Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon.

El domingo, en una nueva “mesaza”, Viale hizo referencia en su monólogo de apertura al programa del sábado y sorprendió al ponerse más personal y confesar que nunca quiso eclipsar a su abuela en su gran regreso. “No quería robarle su lugar”, aseguró, y explicó cuál fue su función. “Compartir la mesa con ella fue un desafío para mí como artista porque ella conduce y yo solo quería acompañarla, no robar su lugar, mi aporte fue estar ahí, no ayudar, porque ella no necesita ayuda, es Mirtha Legrand”, amplió la actriz.

Juana Viale y Mirtha Legrand Gza. Eltrece

Por otro lado, aseguró que Mirtha se llevó “todos los aplausos” y que fue un programa “muy lindo y emotivo”. Minutos más tarde, con cierta ironía “criticó” a Darín, Barassi, Torres y Mammon. “Mirtha vuelve y tiene esos invitados, claro... pero conmigo no vinieron, ¿eh? No importa, yo hoy tengo a mis invitados”, remarcó, antes de presentar a Nacha Guevara, Martín Bossi, Violeta Urtizberea y Mariano Martínez.

El regreso de Mirtha Legrand, en números

Mirtha Legrand hizo muy buenos números en su regreso LNDM

La vuelta de la conductora fue muy bien recibida por los televidentes: Mirtha lideró cómodamente la noche del sábado ante la competencia de PH: Podemos Hablar, el ciclo de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff.

La noche de Mirtha se impuso ante PH con 9 puntos de rating promedio. Del otro lado, el programa de Telefe cosechó 6.7 puntos, muy por debajo de su promedio habitual. En cuanto a los picos, el regreso de la diva tuvo uno de 10, mientras que Andy logró uno de 8.1.

Si contamos su presentación del 19 de diciembre del 2020 y la del pasado 28 de agosto, la del sábado es la tercera vez que Legrand pisó el estudio en un lapso de 20 meses.