La temporada 11 de The Walking Dead ya tiene fecha de estreno en Netflix

La trama de un apocalipsis zombie causó furor entre los espectadores en octubre de 2010, cuando se emitió su primer episodio en AMC (FOX). Desde entonces, The Walking Dead continuó su historia a través de 10 temporadas, que siguieron el éxito de los primeros seis capítulos. Así, se consagró como una de las series más exitosas y ahora se encuentran todas las entregas en el gigante de streaming. Pero, en los próximos días, los fanáticos podrán disfrutar del estreno final, que llegará a Netflix.

The Walking Dead comenzó con la historia de Rick Grimes, un oficial de policía que se despierta en un mundo completamente distinto, luego de quedarse inconsciente tras un accidente. Así, observa que su alrededor sufrió un severo cambio: está colapsado con un virus que, al matar a las personas, las convierte en “caminantes”. Un grupo de sobrevivientes deberá evitar ser alcanzados por los zombies, pero también se enfrentarán a todo tipo de obstáculos.

Esta exitosa serie mezcla el terror, el suspenso, la aventura y el romance, mientras el espectador se mantiene expectante a si los protagonistas lograrán sobrevivir.

Tráiler "The Walking Dead" | Temporada 10

La serie, basada en los cómics de Robert Kirkman, cerró la décima temporada el 20 de noviembre de 2022, la cual constó de 22 episodios.

Pero, la entrega número 11 regresará a Netflix para dar un final a la saga, que acumuló un total de 177 capítulos. Así, los suscriptores del gigante de streaming podrán disfrutar de la continuación de la serie el próximo 22 de febrero, con un total de 24 episodios, en los que la aventura, la incertidumbre y la adrenalina por sobrevivir estarán a la orden del día.

“Que descanse en paz”

El último capítulo de la temporada 11 planteó varias incógnitas entre sus fanáticos. De momento, se conoció que el título que irá bajo el cierre de la serie será “Que descanse en paz” y que contendrán un enfrentamiento feroz contra la horda de zombies, de la mano de Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Ezekiel (Khary Payton) y el resto de los protagonistas.

En tanto, los admiradores de la exitosa serie no tendrán un sabor tan amargo tras la llegada de su final. Y es que el spin off de The Walking Dead estrenará su octava temporada el 14 de mayo de este año. Además, existen tres producciones en proceso actualmente: The Walking Dead: Dead City, que verá la luz en junio próximo; The Walking Dead: Daryl Dixon, que se estrenará antes de que termine el año 2023; y Cumbre, que llegará en 2024.

Durante los 13 años de emisión de la serie, la producción contó con la aparición de varias estrellas destacadas, más allá del elenco tradicional. Así, Hilarie Burton se unió al reparto, junto a su marido Jeffrey Dean Morgan.

Pero, también se observó en la temporada seis un peculiar cameo que llamó la atención de los fanáticos. En el episodio Not Tomorrow Yet, el productor ejecutivo Greg Nicotero “incorporó” a Jhonny Depp en una escena en la que un zombie es decapitado.

