Ana Rosenfeld desmintió un escándalo en el programa de Mirtha Legrand y Yanina Latorre la cruzó con un exabrupto

Yanina Latorre y Ana Rosenfeld fueron compañeras en LAM (América) a comienzos de este año, pero ahora parece estar todo mal entre ellas. El viernes pasado, en el programa de Ángel de Brito, la esposa de Diego Latorre aseguró que la abogada había maltratado a la maquilladora en su visita a La noche de Mirtha hasta hacerla llorar “a moco tendido”. Este lunes por la tarde, en Intrusos, la letrada negó absolutamente estas acusaciones y la panelista de LAM le contestó por las redes, donde trató a Rosenfeld de “cagona”.

Ana Rosenfeld estuvo como invitada en el último programa de La noche de Mirtha, que se emitió el sábado pasado, pero se grabó un día antes. Y fue justamente ese viernes por la noche, en LAM, que Yanina Latorre contó algo que, según ella, había ocurrido entre la abogada y la maquilladora que trabaja para el programa de la diva de los almuerzos.

Ana Rosenfeld niega que haya maltratado a la maquilladora en La noche de Mirtha

Latorre aseguró que en la previa de La noche de Mirtha, Rosenfeld se maquilló con una “chica nueva, joven”, llamada “Anto”. “A Ana no le gustó”, afirmó la panelista de LAM y añadió: “Empezó con el ‘chiquita, no sabés hacer nada, no sabés maquillar’. La chica aguantaba. A todo esto, Anto hizo el maquillaje a Lanata, al Puma. Y puede no gustarte, pero no maltratar”.

“Ana es muy exigente, y cuando sos así de exigente, tenés que llevar tu equipo”, intervino entonces Estefanía Berardi, otra de las integrantes de LAM.

Ana Rosenfeld estuvo como invitada en La noche de Mirtha, y, según Yanina Latorre, habría hecho llorar a una maquilladora

“Anto aguantó, aguantó, cuando ella le dijo: ‘Estoy despeinada’. Y Anto le dijo: ‘Yo no peino’”. Así, Latorre siguió contando las dificultades que tuvo Rosenfeld tras bambalinas, incluso para encontrar alguien que la peinara, hasta que finalmente contó el momento cúlmine del destrato de la letrada a la maquilladora.

Fue cuando ya todos los invitados a La noche de Mirtha estaban en la mesa, aguardando a la conductora. “En la mesa empezó a los gritos que quería que la retoquen y la llamó a Anto a los gritos. Le dijo: ‘Mirá, querida, que quedé mal’. Y ahí la chica empezó a llorar a moco tendido porque ella le empezó a gritar que estaba mal maquillada, que estaba todo mal hecho”, relató la mujer de Diego Latorre.

Yanina Latorre dijo que la maquilladora lloró luego de que Ana Rosenfeld se quejara de su trabajo en la previa de La noche de Mirtha captura América

La respuesta de Ana Rosenfeld

Esta lunes, Ana Rosenfeld estuvo como invitada en Intrusos (América) y se encargó de desmentir los dichos de su excompañera de LAM. “Contame qué pasó con lo de la maquilladora”, la consultó, sin vueltas, Flor de la V., conductora del ciclo. “No pasó nada”, respondió la abogada.

Más adelante, ahondó en sus declaraciones: “Les cuento, yo no tengo séquito, ni que me den la ropa. Me encantaría. No tengo peinador, no tengo maquillador. Cuando voy de invitada me proveen de ese servicio y soy sencilla, no tengo mucho rebusque ni con el peinado ni con lo demás. No hubo ningún escándalo”.

Mientras Flor de la V preguntaba por qué había trascendido esa versión, Maite Peñoñori, periodista de Intrusos, contó la versión de alguien que había estado allí, Pepe Ochoa. “Me dice que estuvo una hora consolando a la maquilladora, que lloraba, que la atacaste y la hiciste sentir muy mal. Y que le dijiste algo como que de haber sabido que me iban a maquillar así me traía a mi maquilladora. Como que no te gustó como te dejó y se quedó llorando una hora”, le dijo la periodista.

Pocos minutos después de que Ana Rosenfeld apareciera en Intrusos, Yanina Latorre le envió un mensaje en su cuenta de Twitter y no se anduvo con chiquitas Twitter / @yanilatorre

“No, no -negó Rosenfeld-. Primero que nada; si lloró la persona nunca me enteré, así que literalmente no tengo a quien consolar, realmente. Les hablo con la sencillez que me caracteriza y los que me conocen saben que soy así: jamás maltrato a nadie. Soy una persona educada, respeto el trabajo de cada uno porque me parece fundamental”.

“Yo había acordado con la producción que me maquillaban y peinaban en el canal. Lo único que le pedí era un brushing y la chica, un amor, me dijo no tengo secador de pelo. Llamé a la productora y le dije: ‘¿Como me peino?’. Y me salvó Rodrigo, el peinador de Vicky Xipolitakis (invitada al programa de Mirtha Legrand)”, añadió la abogada.

“No es la historia como la están contando. No maltraté a nadie. Cuando me tocó el maquillaje simplemente le dije un poquito de base, qué se yo, incluso le pedí que me tapara las ojeras porque había estado toda la semana en cama y tenía más marcadas las ojeras. Le dije tapame un poco más las ojeras. El maquillaje perfecto, sencillo, natural”, insistió Rosenfeld.

Cuando le dijeron que, según Latorre, el maltrato mayor había sido en la mesa, ella también lo negó: “Olvídense, la mesa está grabada, por lo tanto si algo pasó en la mesa tienen los videos, los audios. No maltrato a nadie. Soy atenta, me saco el sombrero por todos los que trabajan y colaboran”.

Yanina Latorre le respondió a Ana Rosenfeld a través de su cuenta de Twitter, y la trató de "pedazo de mentirosa", en otro capítulo de un conflicto que parece no tener fin Twitter / @yanilatorre

El contragolpe de Latorre

Lejos de dejar pasar las declaraciones de la abogada, Yanina Latorre decidió retrucar sus dichos. Muy pocos minutos después del relato de la letrada, la panelista de LAM escribió en su cuenta de Twitter: “Se sentó a mentir en Intrusos la abogada sin matricula. Q venga a LAM. Cagona”.

Y unas horas más tarde, la mamá de Lola subió otra vez a su cuenta el video de Rosenfeld hablando con Intrusos y escribió: “Pedazo de mentirosa. En LAM se quejo de todo todos los días. Hizo llorar vestuaristas. No te victimices, trucha. Hiciste llorar a la maquilladora de Mirtha. Pagate un peluquero y un maquillador como hace la gente normal”.

Nadie puede asegurar que este sea el punto final del conflicto entre la picante integrante de LAM y la abogada de los famosos. Todo parece indicar que este enfrentamiento continuará.

LA NACION