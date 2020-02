La dura historia de abusos sexuales de Mikaela Spielberg

Adoptada de bebé por el matrimonio Spielberg, Mikaela sufrió abusos sexuales desde niña. Fuente: Archivo

Fue adoptada de bebé por Steven Spielberg y su mujer Kate Capshaw en 1996. Se integró como sexta integrante de la familia. A primera vista, nada podía salir mal. Sin embargo, habiendo crecido con todos los privilegios y las oportunidades, una ecuación de su vida daría como resultado un gran porcentaje de sufrimiento.

En una entrevista que dio al periódico The Sun, Mikaela anunció que se dedicará a ser actriz de cine porno como una forma terapéutica de superar un doloroso pasado de abusos sexuales por parte de hombres a los que calificó como depredadores. Mikaela no dio detalles sino que solo aclaró que no habían sido amigos ni nadie de su familia.

La joven de 24 años contó que sufrió anorexia como consecuencia de los problemas que tiene con su imagen corporal que incluso todavía le causan un profundo dolor. Dijo que parte de todos sus conflictos comenzaron a los once años cuando fue enviada a un internado y también debido a las experiencias de abuso que la sometieron a largos años de alcoholismo. Además de todo, padece de trastorno límite de la personalidad, una de las condiciones psiquiátricas más difíciles de tratar.

Actualmente está comprometida con un hombre de 47 años con el que convive en Nashville, Tennessee. "Estaba fuera de control desde que entré al internado. Cuando tenía 21 tomaba alcohol todo el tiempo. Eso continuó hasta hace dos años. En ese período casi me muero un par de veces", confesó Mikaela que no culpa a sus padres porque ellos "no tenían forma de saberlo".

