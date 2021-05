La verdad detrás de la pelea entre Luis Miguel y Armando Manzanero por el disco “Segundo Romance”

El episodio seis de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie aborda la pelea entre el “Sol” de México y Armando Manzanero, durante la producción del disco Segundo Romance. El célebre compositor yucateco tuvo una relación de amor-odio con el cantante. Al punto de que, en 2017, lo llamó “egoísta” y “desagradecido”.

La exitosa dupla fue clave para el despegue artístico de Micky. De la mano de Hugo López, el artista comenzó a buscar un nuevo perfil y debía lograr un éxito para poder pagar todas las deudas que le había dejado su padre, Luis Rey.

En 1991, grabaron juntos el disco Romance, que fue un éxito total. Por eso, continuaron trabajando a la par en los tres álbumes venideros.

En el capítulo emitido el domingo 16 de mayo en Netflix, Manzanero (interpretado por el actor Pierre David) trabaja junto a Kiko Cibrián en Segundo Romance. Mientras, el cantante se encuentra en Acapulco y hasta allí hace ir a sus dos compositores.

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie de Netflix muestra la pelea entre Armando Manzanero y el "Sol" antes de grabar Segundo Romance NETFLIX

Pero Micky se va de fiesta y los deja solos. Enojado por la falta de compromiso del artista, Manzanero abandona la casa de playa. En tanto, Cibrián se queda y logra conquistar al “Sol” con su reversión del tema “El día que me quieras”.

Tal como se mostró en la serie, Manzanero y el “Sol” tuvieron un desencuentro para la segunda parte de Romance. Esto está detallado en las páginas del libro Oro de Rey (Aguilar), de Francisco León Herrera y Juan Manuel Navarro Salinas.

De acuerdo a lo consignado por El Heraldo, que cita el libro, Luis Miguel estaba de luto por la muerte de su manager y no tenía ganas de atender sus responsabilidades. Mientras que Manzanero y Cibrián no se ponían de acuerdo: el primero se negaba a convertir en bolero temas de otro género; y el segundo quería “adaptar a Micky” temas clásicos, haciendo versiones novedosas.

Tras el enojo de “el maestro” y el descubrimiento del estilo que quería darle al disco, el cantante tuvo que buscarlo para disculparse y pedirle que participe de Segundo Romance. Y así fue: el álbum se lanzó en 1994 y fue uno de los más exitosos de su carrera.

De los 11 temas que incluye, hay tres que pertenecen a Manzanero: “Somos novios”, “Cómo yo te amé” y “Yo sé que volverás”.

Lamentablemente, esta no fue la única pelea que el “Sol” de México tuvo con el célebre compositor, que murió el 28 de diciembre de 2020, a los 85 años.

“Se volvió loco”: el día que Manzanero fulminó al “Sol”

La exitosa dupla del vocalista y el compositor había logrado un éxito tras otro. Las baladas que Manzanero había compuesto décadas atrás fueron popularizadas por Luis Miguel y eran cantadas por las generaciones más jóvenes y por sus abuelos.

Juntos hicieron Romance (1994), Segundo Romance (1994); Romances (1997); y Mis romances (2001), que tuvo una breve colaboración de Manzanero.

Armando Manzanero y Luis Miguel, juntos en 1989: una dupla de éxitos - Fuente: YouTube

Pero en la prensa se hablaba de conflictos entre ambos y los periodistas que los entrevistaban siempre les preguntaban al respecto. En 1997, tras el lanzamiento de Romances, el conductor chileno Álvaro Salas le consultó a Luis Miguel:”¿Es verdad que Armando Manzanero es tan bajito como comentan? Porque dicen que su mayor éxito lo hizo debajo de la mesa”.

Pero el cantante fue contundente en su respuesta: “Mira, tú puedes medir su altura de la cabeza al cielo y Armando Manzanero es más alto que tú”.

Pero en 2017, el compositor fue entrevistado en el programa Sale el Sol (Imagen televisión) y no fue tan condescendiente con el artista. “Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo”, lanzó en aquella nota.

Entre las críticas que le hizo, resaltó que Micky se bajó de la gira de un artista y lo dejó mal parado. “Dejó mal a un señor que es grandioso, como lo es el cantante Alejandro Fernández. Si hizo eso, ¿qué se puede esperar de él? Se volvió loco”, sostuvo Manzanero.

Armando Manzanero murió el 28 de diciembre de 2020, a los 85 años Instagram: @armandomanzaoficial

Y no terminó ahí: el responsable de “Somos novios” trató de desagradecido a Luis Miguel. “Hay gente que no conoce el agradecimiento. No quiero hablar de él, pero pienso que la verdad, qué pena”, indicó.

Al parecer, estas duras palabras deben haber hecho que el “Sol” le haga un llamadito a su antiguo compositor, ya que un año más tarde Manzanero volvió a ser consultado por Micky y destacó a admiración que sentía por él.

“Lo felicito con toda mi alma, estoy muy orgulloso de haber participado en varios trabajos con él”, asumió en diálogo con el programa Suelta la sopa (Televisa). Y resaltó su talento: “Definitivamente es el más grande, no hay otro. Interpretando es el mejor. Se impone, y demostró que lo clásico nunca pasa moda”, describió.

Hasta dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar junto a él, pese a que luego su salud no se lo permitió. “Realmente los frutos que nos ha dado nuestra unión, y la calidad de cosas que le ha dado a la juventud, es algo que no se paga por nada; si alguna vez quisiera regresar al mundo romántico me gustaría participar”, asumió.

Armando Manzanero habla de su relación con Luis Miguel - Fuente: Televisa

En aquella oportunidad, quedó al descubierto una de las posibles broncas que tenía el compositor con el cantante: lo reemplazó por otros. “Uno tiene que entender que esto es un negocio. Los intérpretes están buscando su éxito todos los días, y nuestro trabajo como compositores es siempre pasajero”, resaltó frente a los periodistas.

Tras la muerte de Manzanero, la prensa esperaba que el “Sol” hiciera público su pésame. Pero no lo hizo. Y parece que tampoco se comunicó con la familia de su antiguo compositor para hacerlo por privado.

Según publicó People, la hija de Manzanero, María Elena, fue consultada al respecto y contó: “No le sabría decir de Luis Miguel... no llevaban una amistad cercana ¿no? Sí puedo decir quién llamó porque lo comentamos a la hora de la comida. Llamó Alejandro Sanz, llamó Julio Iglesias, se que han llamado a Diego [Manzanero, mi hermano], es el que está más cerca de los medios”.

LA NACION