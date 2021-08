La Voz Argentina: Lali Espósito reveló cuál es la frase de Diego Maradona que más usa

A medida que avanzan las etapas, La Voz Argentina se vuelve cada vez más competitiva y los participantes que comenzaron en un equipo en algunos casos terminaron en otros. Tal es el caso de Esperanza Careri, quien comenzó bajo el ala de Mau y Ricky y terminó en el grupo de Lali Espósito, quien la robó en el Knockout.

Por eso, los hermanos y la artista argentina se chicanearon este miércoles, cuando la participante se lució con el tema “At least”. “ Es raro verla cantar y que no diga ‘Team Mau y Ricky arriba ”, expresó el mayor de los Montaner luego del show, pero su papá les advirtió: “ Ustedes la dejaron ir ”.

Entonces, Lali intervino y expresó: “ A veces está bien citar a Diego Maradona y decir ‘me equivoqué y pagué' ”. Su comentario hizo estallar de la risa al conductor del programa, Marley, a la participante y al resto de los jurados.

Lali reveló la frase del Diego que "usa mucho". Fuente: Telefe

“ Yo uso mucho esa frase del Diego ”, confesó la cantante, fiel a su estilo cómico y divertido. Su intervención en plena devolución de Mau y Ricky fue con un tono amigable, dado que los venezolanos y la argentina mantienen una gran amistad entre sí.

El origen de “me equivoqué y pagué”

Maradona tiene un amplio listado de frases que lo identifican, como “me cortaron las piernas”, “vos también la tenés adentro” y la emblemática “la pelota no se mancha” , que surgió luego de su icónico “me equivoqué y pagué”.

El 10 de noviembre de 2001, se llevó a cabo en La Bombonera un partido homenaje para el Diego quien, después del encuentro, dio un discurso de poco más de cinco minutos. Allí, expresó: “ El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Porque se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha ”.

Desde entonces, esta se volvió una de las frases más célebres del campeón del ‘86, que aplica a diferentes situaciones cotidianas y es repetida por sus seguidores con total respeto, sobre todo después de su fallecimiento el pasado 25 de noviembre de 2020.

