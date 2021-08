David Beckham recibió a Claudio Caniggia como una “leyenda” y le hizo un regalo muy especial

Claudio Caniggia es una leyenda del fútbol mundial. Sus años en la Selección Argentina y en las ligas más competitivas del mundo quedaron en la retina de todos. Su cercano vínculo a Diego Maradona, con quien compartió equipo en Boca Juniors y en el conjunto Albiceleste, también ayudaron a construir el mito Caniggia.

Por su parte, David Beckham fue, quizás, el primer jugador de fútbol que se destacaba tanto afuera como adentro del campo de juego. Durante su carrera, Beckham era protagonista de comerciales, su romance con Victoria Adams estaba en la boca de todos y ambos se convirtieron prácticamente en una realeza paralela en Inglaterra.

Desde su retiro, Beckham incursionó en el mundo empresarial, y su máxima apuesta en ese sentido fue la compra del Inter de Miami, un equipo de la Major League Soccer (MLS), cuya máxima figura es el delantero argentino Gonzalo Higuaín. Tampoco es un secreto que el ex 7 del Manchester United sueña con tener a Lionel Messi entre sus filas.

Claudio Caniggia fue a ver al Inter de Miami y se encontró con David Beckham

Ambas historias vivientes del fútbol se cruzaron este miércoles por la noche en el estadio Drive Pink de Fort Lauderdale. El “Pájaro” fue a ver al Inter de Miami y allí fue recibido de manera muy especial por Beckham. El encuentro fue registrado por la novia de Caniggia, Sofía Bonelli, con un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Como un buen anfitrión, Beckham recibió a su invitado con un regalo muy especial. El ex capitán de la Selección de Inglaterra le ofrendó a Caniggia una camiseta del Inter con el número 7 y su nombre detrás. Los protagonistas no ocultaron su afecto y se fundieron en un sentido abrazo, al tiempo que expresaban su alegría con una amplia sonrisa en cada uno de sus rostros.

Caniggia lució un look rockero, con sus característicos cabellos al viento sueltos, una remera negra y un jean con aberturas. “The legend was in the house tonight, gracias por venir a nuestra casa” , escribió Beckham en su cuenta de Instagram.

La camiseta que le regaló Beckham a Caniggia en su visita al Drive Pink Stadium Instagram @sofybonelliok

Bonelli también tomó capturas del estadio del Inter, que tiene capacidad para 18.000 personas y fue inaugurado el año pasado durante el comienzo de la pandemia.

La pareja vio el partido en una ubicación de privilegio al lado del campo de juego. El encuentro entre el Inter de Miami y Chicago Fire terminó por 3 a 2 en favor de los locales. De esta manera, el equipo rosa tomó un poco de aire ya que se ubica antepenúltimo en la tabla de posiciones de la Conferencia Este.

