La cantante y actriz Lali Espósito compartió en sus redes sociales un mensaje del gobierno de Raúl Alfonsín en esta mañana de balotaje. En relación a la elecciones de este domingo 19 de noviembre, la artista se pronunció a favor de la democracia. No es la primera vez que se expresa en este sentido, de hecho tras las PASO tuvo un breve cruce con el candidato Javier Milei.

En otra oportunidad, Lali compartió varios posteos en X para hacer referencia a “lo peligroso y triste” que era que Javier Milei hubiese ganado las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias. “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”, aseguró la artista.

El mensaje que compartió Lali Espósito en X X: @lalioficial

“Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así”, reafirmó Lali. “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”, cerró diciendo en la red social sobre la postura de los fanáticos de La Libertad Avanza.

En cuanto al mensaje que compartió este domingo, es un discurso del expresidente Raúl Alfonsín que se brinda en un contexto de crisis económica similar a la que se vive en el presente, ya que en aquel entonces la alta inflación era un problema que aquejaba al país. Fue el 12 de mayo de 1989, dos días antes de las elecciones presidenciales, cuando Raúl Alfonsín dirigió el mensaje por cadena nacional. En la primera elección a presidente, posterior al restablecimiento democrático de 1983, se disputaban el mando del país Carlos Menem por el peronismo y Eduardo Angeloz por el radicalismo, en una de las decisiones más cruciales de la década.

“En horas más, millones de argentinos nos uniremos en una ceremonia sencilla, pero a la vez grandiosa. La de elegir, en plena libertad, el nuevo presidente de la nación en el marco de la Constitución. Fue muy alto el precio que pagamos por esta democracia como para ir detrás de algún mesianismo facilista que seguramente aún acecha”, relata Alfonsín. El presidente radical consideró que “nadie como los gobernantes puede conspirar contra la unión de los argentinos”, por lo cual destacó que “es indispensable también la tolerancia en el gobernante” y advirtió que “es temible el fanatismo”.

El video, posteado este domingo por Lali, continuó: “Yo les pido, argentinos, que sigan, que marchen. Nada encontrarán fuera de la democracia sino el horror” y expresó que “el voto de cada uno es un compromiso con el futuro, con la vida, con sus hijos, con la Patria”. Finalmente, Alfonsín cerró: “Les deseo lo mejor, que Dios los acompañe”.

En este mensaje, Lali deja entrever su postura política. Del mismo modo y una vez más, demuestra su compromiso social y el respeto a la democracia.