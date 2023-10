escuchar

Lali Espósito era solo una niña de 11 años cuando interpretó a Coco en la tira juvenil de 2003, Rincón de Luz, y desde ahí no paró más. Hizo éxitos como Floricienta, Chiquititas y Casi Ángeles, con los que recorrió el mundo como integrante de la banda Teen Angels. Tras completar su ciclo con Cris Morena, se mantuvo en el medio con diversos proyectos televisivos y cinematográficos, hasta que se lanzó en la música y hoy es, indiscutidamente, una de las artistas más destacadas y renombradas del país. La actriz lleva 20 años trabajando, sin embargo, siempre mantuvo los pies sobre la tierra, rodeada de su familia y sus amigos, y alejada de la ostentación. Si bien se caracterizó por tener un perfil bajo en lo que a su patrimonio respecta, en una reciente entrevista reveló una de las compras más importantes que hizo con lo que ganó con su trabajo: les compró una casa a sus padres.

Hace un par de días, Lali estuvo invitada al podcast mexicano Poderosas, donde, distendida y relajada, hablo de varias cosas que sus fanáticos desconocían. Por un lado, contó el mal momento que vivió con un fanático que la acosó en la época de Casi Ángeles y cómo transitó el hecho de haber tenido su propio dinero cuando era apenas una niña, algo muy inusual y por momentos irreal para ella. Si bien contó que una de las primeras cosas que se compró fue una lámpara de lava, porque “estaba obsesionada” con tenerla; aseguró que no es una persona que se “compra cosas” en general, pero que sí es consciente de sus posibilidades y estableció sus prioridades.

Lali Espósito estuvo en México y reflexionó, en el podcast Poderosas, cómo fue tener su propio dinero desde que era una niña (Foto: Instagram/@lali)

“Me he comprado cosas muy importantes. Me he comprado mi casa, que para mí es un montón, y me la compré muy joven. Yo sabía lo loco que era, a mi edad, tener la posibilidad de comprar una casa cuando ninguno de mis amigos de mi misma edad podía”, reflexionó la intérprete de “Disciplina”. Al escucharla, las presentadoras le preguntaron a qué edad se compró su casa, pero Espósito hizo una revelación que sorprendió a más de uno.

“Es que en realidad, la primera casa, que fue para mis padres, era muy chica, 16, 17 años... Después mi propia casa fue a los 23 años”, sostuvo. Sin embargo, rápidamente se corrigió y dijo que tuvo su propia vivienda a los 18, un departamento en la calle Ravignani.

Lali Espósito reveló el importante regalo que le hizo a sus padres cuando era adolescente

“Me doy el lujito con esa carterita que sé que sale un huevo, pero digo ‘bueno para qué trabajo’. Sí, me lo doy, pero no voy con las bolsas, no hago eso, no me pasa. No me sale tan natural comprarme de todo, me compro eso que me gusta, eso que quiero cambiar de mi casa, pero no me obsesiona comprar”, aseguró en el podcast.

Si bien Espósito dejó en claro que no es una shopaholic, recalcó, una y otra vez, que para ella, lo más importante y primordial es tener la posibilidad de compartir el privilegio de estar en esos grandes lugares con la gente que quiere. “Yo, por ejemplo, te invito a comer y para mí, ahí, es bien gastado el dinero. Yo invito a mis amigos a comer, y que todos se puedan tomar ese buen vino, que comamos de p*** madre y pasemos ese buen rato, yo ahí me gasto el dinero”, sentenció la cantante.