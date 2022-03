Lali Espósito reveló su postura sobre la maternidad y sorprendió a sus fans: “Me da pánico”

La maternidad es un proceso complejo y, mientras muchas mujeres lo anhelan con gran deseo, otras no lo incluyen en su proyecto de vida. Por su parte, Lali Espósito se encuentra entre medio de estas dos posturas y fue en una entrevista exclusiva de la revista ¡Hola! Argentina en donde reveló el motivo.

Lali se encuentra entre las artistas más aclamadas del momento. No hay canción que saque que no se ubique entre las más escuchadas y su nombre suele aparecer entre los temas más comentados en las redes sociales cada vez que realiza alguna publicación en su cuenta de Instagram. Este éxito rotundo que logró a lo largo de su carrera no solo se debe a su increíble talento y carisma sino también a la firmeza de sus convicciones.

Durante los últimos años, la ex Casi Ángeles se ubicó entre las artistas se ubicó entre las argentinas que se posicionaron a favor del movimiento feminista y que pregonaron el empoderamiento de las mujeres de manera más ferviente. Asimismo, es muy abierta sobre diversas temáticas sociales, como su postura a favor de la legalización del aborto o su apoyo a la comunidad LGBTIQ+. Dichas creencias no solo se ven reflejadas en su manera de vestirse, de trabajar y de mostrarse al público, sino también en las decisiones que toma en su vida privada.

Lali Espósito, emocionada hasta las lágrimas por la aprobación de la legalización del aborto Twitter

En su charla con ¡Hola! tuvo la oportunidad de hablar sobre la maternidad y explicó en detalle por qué no desea tener hijos, al menos por el momento. “La maternidad me da pánico”, disparó. Y continuó, para dar contexto a su negativa: “Me aterra traer una hija mujer a un mundo en donde fiscales como Fernando Rivarola le llama ‘desahogo sexual’ a una violación en manada”.

Lali, tapa de la revista HOLA! Argentina (Foto: HOLA! Argentina)

“Me da pánico, que mi hija desaparezca y que si aparece sea en una bolsa de consorcio, me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel en una marcha de ‘Ni Una Menos’”, detalló, en referencia a los múltiples femicidios, violaciones en grupo y hechos de violencia hacia las mujeres que suceden día a día en el país.

En su diálogo con el mencionado medio, la cantante nombró al fiscal encargado de la causa de una joven de 12 años que sufrió una violación de parte de cinco jóvenes de Chubut y que fue el foco de las críticas luego de caratular el accionar de los imputados como un “accionar doloso de desahogo sexual”.

Lali Espósito se refirió a la maternidad (Foto: Instagram/@mirko_ok)

Más allá de su lectura sobre los peligros que implica ser una mujer dentro de la sociedad actual, la protagonista de Sky Rojo (Netflix) considera que aún no es el momento adecuado. “Siento que hay que tener mucha responsabilidad. Pero, la verdad, no es algo que me cuestione. Para nada”, dijo.

As su vez expresó que está muy concentrada en su música y que esa es su mayor preocupación. “Tengo toda mi energía puesta en la música”, aseveró. De todas formas, no se cerró por completo a la posibilidad y manifestó: “Claro que me gustaría ser madre, pero no ahora”.