El filoso tuit de Lali Espósito por la canción de Residente y Bizarrap contra J Balvin: “Se tenía que decir”

Algunos meses atrás Residente y J Balvin, tuvieron un fuerte intercambio de opiniones cuando el colombiano criticó a los Latin Grammys por no incluir a representantes de la música urbana en sus premiaciones. Estas declaraciones despertaron la furia de su colega que salió al cruce y, desde aquel momento, comenzaron las tensiones. Ahora, luego del estreno de la Music Session #49 donde René apuntó duramente contra el autor de “Agua”, un comentario que no pasó desapercibido entre las repercusiones fue el de Lali Espósito, que compartió un tuit que para muchos se relaciona con el enfrentamiento.

A través de su perfil en la red social del pajarito, la autora de “Soy”, escribió: “Se tenía que decir y se dijo. Period”.

Lali Espósito se sumó al bando de Residente en su disputa contra J Balvin (Foto: Captura Twitter: @lalioficial)

A pesar de que dejó su significado a la libre interpretación de sus seguidores, rápidamente los internautas notaron que su publicación iba dirigida al conflicto entre Residente y J Balvin. Con sus concisas palabras, Lali marcó su postura en favor de René y avaló cada una de las palabras con las que el rapero criticó al colombiano en su nueva canción.

Su tuit no pasó desapercibido y en cuestión de minutos sumó más de 25 mil Me gusta, 1.700 retweets y cientos de comentarios. Entre los mensajes que le dedicaron, sus seguidores apoyaron su postura y se expresaron en favor del puertorriqueño.

Lali Espósito opinó de la nueva canción de Residente con Bizarrap

La nueva canción de Residente se estrenó en medio de una polémica

La presentación de la nueva canción que Residente compuso junto al cantante y productor de trap argentino, Bizarrap, trajo en su letra un claro ataque contra J Balvin. Días previos a su publicación, René difundió un video en sus redes sociales donde explicó que el estreno se atrasaba porque “alguien” intentaba boicotearlo. “Cuando te metes con ‘influenciadores urbanos’ esto es lo que pasa: en estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso”, expresó el músico.

Residente apuntó contra quienes intentaron frenar el estreno de su sesión con Bizarrap

En el mismo video, el autor de “Antes que el mundo se acabe”, exclamó: “Hablo de muchas cosas que son importantes para mí dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pend... ahí del género urbano, y desde que se enteró que le estoy tirando no ha parado de llamar a todo el mundo para intentar detener el tema”. Aunque Residente no dio nombres, no hizo falta ninguna aclaración para que los fanáticos advirtieran que se estaba dirigiendo hacia el colombiano, que tiempo atrás fue muy criticado por el videoclip de su tema “Perra”.

Incluso, el puertorriqueño exCalle 13 destacó que lo habían amenazado con denunciarlo a él, a su firma y a Bizarrap, si la dura canción era publicada. Fiel a su estilo agresivo y desafiante, René no hizo caso a las advertencias y publicaron el track que alcanzó casi los 2.000.000 de reproducciones YouTube a menos de una hora.

¿Qué dice la canción de Residente y Bizarrap ?

El lanzamiento de Music Session #49, canción de más de ocho minutos, sorprendió a los fanáticos con un duro inicio: “Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo, asomando la mirada como un cocodrilo en el Río Nilo, ajustando un par de cuenta’ pendiente’ ante’ de que llegue Milo”. Luego, continúa: “La mier... sale a flota, estoy preparao´ pa´ darle a estos soplapote´ hasta que el cartucho se me agote, hoy les tumbo el marketing de un tirón”.

Se estrenó la colaboración de Residente con Bizarrap

“Hoy me co... a la industria de la fama, hasta romperle los resorte´ a la cama, cuando mi palabreo se derrama me los co... sin pijama, vertical y horizontal, como en un crucigrama”, apunta con dureza la letra.

De esta manera, y con muchas otras frases picantes a lo largo del extenso tema, Residente y Bizarrap manifestaron una clara declaración de principios contra J Balvin. “Esto no lo hago pa´ darte consejo, ni pa´ abusar de ti aunque sea desparejo. Hoy te despellejo, pa’ que los que se compren la camisa del hot dog se siente bien pend...”, cierra su canción el artista haciendo referencia a sus dichos, en los que comparó la música de J Balvin con un hot dog.