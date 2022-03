La reflexión de Malena Vázquez, la hija de María Valenzuela, en el delicado momento de salud de su mamá

La salud de María Valenzuela es un tema de preocupación general desde que la actriz decidió hablar del grave problema que enfrenta. Mediante su cuenta de Instagram, relató el calvario que vive desde hace tres años, cuando un odontólogo le realizó un tratamiento que hoy le impide alimentarse correctamente, motivo por el cual está pesa 35 kilos. Mientras atraviesa este momento de gran angustia, recibió el apoyo de su hija, Malena Vázquez, quien se sumó a los mensajes de aliento.

“La flor más bella sos vos. Sin darte cuenta, ni querer serlo. Siempre lo dije: de a dos, la vida es más fácil y más divertida. Y si esos o esas dos son mujeres, es aún mejor. Te Amo infinito, ida y vuelta”, dedicó la joven para su mamá en su cuenta de Instagram, con motivo del Día Internacional de la Mujer y en el difícil contexto en que se encuentra la artista.

Malena le dedicó tiernas palabras a su madre (Foto Instagram @mariavalenzuelaok)

De inmediato, en los comentarios del posteo comenzaron a aparecer palabras de aliento para madre e hija. “Todos mis buenos deseos para ustedes dos”; “Qué ejemplo las dos”; “Las admiro como las grandes mujeres que son”; “Fuerzas María, sos lo más”; “Male, dale la mano vos a tu mamu esta vez. Son dos guerreras y juntas son invencibles”; “Toda mi admiración de mujer hacia a ustedes. Son la representación mas sublime del amor”, fueron algunas de las palabras que le dedicaron sus seguidores para enviarles fuerzas.

En todo momento, María y Malena se mostraron muy unidas, dado que mantienen una estrecha relación y se apoyan mutuamente. Ambas saben en primera persona lo que significa afrontar un grave problema de salud, dado que la joven sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en el año 2003, cuando tenía 19 años. Desde aquel entonces, debió aprender a hablar, a caminar y comer.

El drama de María Valenzuela con un odontólogo

Hoy, le toca a la actriz enfrentar esta dura realidad y, una vez más, recibió el apoyo incondicional de su hija en redes sociales, como también de sus allegados y fanáticos. Puntualmente, Valenzuela tendrá que comenzar un nuevo tratamiento bucal ya que los implantes que le fueron colocados no le permiten ingerir comida que requiera masticación, por lo que solo consume productos líquidos o aquellos con los que no deba realizar ese esfuerzo dental.

La explicación de la actriz (Foto Instagram @maletecuidaacv)

“Yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta”, expresó en los últimos días en su desgarrador descargo. Además de contar el duro momento que atraviesa, el motivo de la grabación de este video fue dirigirse al profesional que le realizó el tratamiento, ya que necesita de su aseguradora para poder afrontar los gastos para el nuevo proceso que deberá iniciar.

Actualmente, el odontólogo que la actriz quiere contactar vive en el exterior, motivo por el cual la abogada de la damnificada no puede notificarlo para que se presente ante la Justicia. María espera respuestas. Mientras tanto, iniciará un nuevo largo y costo procedimiento con dos profesionales de confianza que harán todo lo posible para que pueda reanudar su vida saludable.