Lali Espósito rompió el silencio sobre Ana Paula Rodríguez, la participante de La Voz que la había acusado de plagio

El miércoles tuvo lugar una nueva gala de knockouts en La Voz Argentina (Telefe), pero el verdadero enfrentamiento se vivió en las redes sociales. Poco después de que Ana Paula Rodríguez cantara en el programa, Lali Espósito hizo un “vivo” de Instagram, donde rompió el silencio sobre el conflicto que tuvo con la participante en 2016. La joven había acusado de plagio a la jurado, bajo el argumento de que “copió el nombre de su disco”.

Anoche se enfrentaron Agustina Abregú y Ana Paula, ambas integrantes del equipo de Ricardo Montaner. El cantante decidió que la segunda cantante continuara en el reality, y esto reavivó los rencores de los fanáticos de Lali en el mundo virtual, que ya se habían desatado tras su audición en julio.

Los seguidores de Lali salieron a "defender" a la cantante cuando supieron que Ana Paula Rodríguez se había presentado en La Voz Argentina

Recordemos que, hace cinco años, la concursante estalló al conocer la portada del álbum Soy de Espósito, porque en 2013 había editado un disco pop con el mismo nombre que había sido nominado a los Premios Gardel. “Uno piensa una idea, un concepto, y viene otro que es famoso y ya es el original; así estamos y es lo que le venden a las personas, que si sos conocido o famoso sos un artista zarpado sí o sí”, había dicho Rodríguez en su momento.

En aquel entonces, la repercusión mediática fue tal que la joven estuvo invitada en Intrusos (América), y allí se explayó aún más: “Vi la tapa de su CD y me hizo mal porque mi primer disco es como mi hijo, entonces manifesté mi enojo. Si hice un disco que se llama igual y hago el mismo género musical que ella, ¿porque no soy conocida no puedo decir lo que me pasa? Esto a mí me genera un daño”.

Sin embargo, durante el programa, cuando las protagonistas del conflicto estuvieron cara a cara, no hubo ninguna mención al pasado. Incluso, Lali la sorprendió con elogios durante la primera batalla que ganó: “Desde lo personal, ‘Anapau’ brilló. ¡Brillaste fuerte!”.

Qué dijo Lali Espósito sobre la acusación de Ana Paula Rodríguez

En la pausa televisiva de La Voz, la jurado encendió las redes con una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, a la que sumaron más de 50.000 usuarios inmediatamente. Unos minutos antes, se había presentado Rodríguez y había ganado el knockout, por ende, sus seguidores le pidieron que hablara sobre el supuesto “plagio”.

“Con Anapau, Ana Paula, que ahí acaba de cantar, que la rompió, no sé qué esperan que diga”, expresó Lali en un comienzo. “Yo disfruto mucho de ver a la gente avanzar, de ver que la gente puede tener segundas oportunidades, y esta profesión es muy difícil”, afirmó.

Lali Espósito habló sobre Ana Paula Rodríguez, la participante de La Voz que la acusó de plagio

“Yo nunca he necesitado hacer nada para lograr ciertos objetivos y yo no haría ciertas cosas, pero no juzgo, tiro la mejor, hay que tirar la mejor”, insistió. “No soy el Ravi Shankar, tengo mi carácter, solo que de verdad pienso así, que hay que ser más amorosos, ¿viste? Dentro de lo que se pueda, porque es más lindo lo que vuelve”, remató.

