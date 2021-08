Lali Espósito sorprendió con un audaz look en La Voz y dejó boquiabiertos a los Montaner

Lali Espósito volvió a sorprender con un inesperado look en La Voz Argentina. El domingo fue la última gala de la etapa de playoffs en el programa, y tuvo como protagonista al equipo de Mau y Ricky. La cantante apareció con un insólito outfit y explicó que se trataba de un homenaje para la familia Montaner: “Soy una mezcla de todos”.

La jurado apareció con una peluca bicolor de rulos, al estilo Cruella de Vil. Sin embargo, su intención no tenía nada que ver con la villana de Disney, sino más bien con una combinación de los estilos de todos los integrantes del clan Montaner.

Lali Espósito sorprendió con un insólito look en honor a la familia Montaner - Fuente: Telefe

Justo después de que los hijos de Ricardo Montaner interpretaran en vivo uno de sus hits, “Papás”, junto a todo su team, Lali saludó a la audiencia. “¡Qué vaina más bonita! Está cabrón, esto es en honor a mis amigos y no, no sé hacer el venezolano”, expresó con humor, mientras intentaba imitar el acento de sus compañeros.

Tentado por el cambio de imagen, Mau acotó: “Si te fijas, aparte del color, el pelo es con rulos, es como la mejor versión de Mau y Ricky”. En este sentido, Lali explicó en detalle las razones de su parecido con los Montaner: “Chicos, está todo pensado esto: soy una mezcla de todos los Montaner; tengo la altura de Evaluna, los dos colores de pelo de Ricky, los rulos de Mau, y el talento de Ricardo”.

La cantante lució un cabello bicolor, al estilo Cruella de Vil, pero explicó que fue un homenaje a Mau y Ricky Instagram @lalioficial

Después de una carcajada general, la artista volvió a aclarar que a pesar de las similitudes con la versión de Emma Stone en la película Cruella, sus razones fueron otras: “Es en honor a ustedes, hoy no compito, vengo a apoyarlos con este look”. Además, esta no es la primera vez que la cantante cambia drásticamente su apariencia: recordemos que la semana pasada sorprendió con su cabello rosa.

Con soltura y carisma, la jurado de 29 años se robó todas las miradas una vez más. Tal como viene demostrando desde que empezó el reality de canto, se mantiene fiel a su estilo y hace reír a los espectadores con cada una de sus ocurrencias. De hecho, no es de extrañar que cada noche se convierta en uno de los nombres más mencionados en las redes sociales, durante la emisión del programa.

La confesión de Lali Espósito sobre su programa favorito

La cantante y jurado de La Voz Argentina reveló que tiene varios programas favoritos de televisión Instagram @lalioficial

Algunas semanas atrás Lali reveló cuál es su ciclo televisivo favorito, y tuvo que hacer una aclaración para que los fanáticos de La Voz Argentina no se sintieran dolidos. Todo fue gracias a un tuit de Bendita (elnueve), que utilizó su cuenta oficial de Twitter para comentar el informe de la jornada, titulado: “¿Lali Espósito es la Susana Giménez de los próximos 30 años?”.

La cantante vio el posteo y decidió responder: “¡Los amo! Mi programa favorito (después de La Voz)”, bromeó. “¡Aguante Bendita!”, completó mencionando en su mensaje a los canales de comunicación oficiales del programa y a su conductor, Beto Casella.

LA NACION