La Voz Argentina: del sincero llanto de Abel Pintos, al tatuaje en honor de Mau y Ricky

Durante la velada del domingo, llegaron a su final los Playoffs de La Voz Argentina. Esta vez, fue el turno del team liderado por Mau y Ricky Montaner, quienes escucharon cantar a los ocho integrantes de su equipo, y debieron dejar afuera del reality a dos de ellos.

El encargado de abrir la pista, fue Facundo Giovos, que eligi贸 鈥淔uego de noche, nieve de d铆a鈥. Su interpretaci贸n le vali贸 los aplausos de los especialistas, y Lali Esp贸sito remarc贸: 鈥淟o hiciste muy bien, siempre lo hac茅s bien, mostr谩s versatilidad鈥. Por su parte, Ricky tambi茅n remarc贸: 鈥淗as cantado cosas completamente distintas, y eso ha sido a prop贸sito, hoy diste tremendo show鈥.

Luego lleg贸 el momento de Solange L贸pez, que interpret贸 鈥淐on las ganas鈥. Luego del n煤mero, Soledad Pastorutti destac贸: 鈥滱 m铆 me encanta que la gente interprete, pero siento que durante gran parte de la canci贸n, la int茅rprete se olvid贸 que hab铆a que cantar鈥. Al momento de tomar la palabra, Ricky consider贸: 鈥淪茅 que lo puedes hacer mejor, y siento que dentro de toda la competencia, eres la persona que m谩s clara tiene su personalidad art铆stica鈥.

鈥淢uchacha ojos de papel鈥 fue la canci贸n que eligi贸 Magdalena Cullen, con resultados que fueron muy positivos. Al escucharla en el ensayo, Abel Pintos se conmovi贸 hasta las l谩grimas, y expres贸: 鈥淗ac铆a mucho, mucho tiempo que no me pasaba de emocionarme escuchando una canci贸n. Te s煤per, s煤per felicito, y te agradezco profundamente鈥.

En su n煤mero, la participante supo conquistar a todo el jurado, y La Sole dijo: 鈥淟o lindo que resolv茅s estas canciones que ya tenemos tan escuchadas, sos incre铆ble, no ten茅s techo. Tenes una calidad interpretativa y una manera de expresarte muy profunda鈥. Por su parte, Ricardo Montaner agreg贸 que en el 鈥渂anco donde estamos todos los artistas, te hacemos un lugarcito para que entres鈥. Y 煤ltimo lugar, Ricky concluy贸: 鈥淭iene algo tan especial en tu manera de interpretar, y a煤n no te has enterado. Lo que acaba de pasar es espiritual鈥.

Marcos Olaguibet interpret贸 鈥淐anguro鈥, uno de los temas m谩s populares de Wos, y recibi贸 un consejo clave por parte de Pintos: 鈥淰as a tener que ponerle mucho tiempo a la letra, pero es por la dificultad de la canci贸n鈥. Y luego de un n煤mero que le permiti贸 al participante desplegar su habilidad, Lali asegur贸: 鈥淔ue un error ponerle este tema en esta instancia鈥, aunque Sole retruc贸: 鈥淐reo que estuvo a la altura de las circunstancias鈥.

Antes de recibir la devoluci贸n de sus coaches, el joven los sorprendi贸 con un tatuaje con la silla de La Voz Argentina, y los nombres 鈥淢au y Ricky鈥 , y justamente Mau le dijo: 鈥淵o te felicito, hay camino para crecer y mejorar, pero yo estoy seguro que tienes todo, y lo s茅 por la reacci贸n de la gente鈥.

Otra de las principales voces del equipo compuesto por los hijos de Montaner, es Camilay Garay, quien eligi贸 鈥淐oraz贸n mentiroso鈥 al momento de presentarse. Ricardo Montaner destac贸 que no hab铆a que perderse a esta muchacha, porque 鈥渧ale oro鈥, y Mau concluy贸: 鈥淓stoy orgulloso, somos unos coaches felices鈥.

Luz Gaggi, muy sorprendida de ver a Abel Pintos en la sesi贸n de ensayo, quiso cantar 鈥淓l farsante鈥, y el m煤sico le dijo: 鈥淐ant谩s espectacular, no tengo mucho para decirte鈥. Luego de su presentaci贸n, Lali destac贸: 鈥淓n nombre de todas las mujeres de la m煤sica, 隆aguante Luz!鈥, mientras que Ricky agreg贸: 鈥淐ada decisi贸n que tomaste para cambiar la melod铆a, la diste en el 谩ngulo. Hiciste una composici贸n, cada arreglito es una genialidad, y la variaci贸n de melod铆as fueron acertad铆simas. Es de las mejores cosas que he visto en este escenario, sin lugar a dudas鈥.

Con 鈥淯no m谩s uno鈥, Melanie Vargas busc贸 sorprender al jurado, y las devoluciones fueron de lo m谩s positivas. Lali expres贸 que ella le regal贸 鈥渦n momento de sentir, te vimos emocionada y contagi贸鈥, y Ricky finaliz贸 as铆 su devoluci贸n: 鈥淟o hiciste espectacular, y esta es una canci贸n para ponerse emotivo, y el sentimiento es m谩s importante que cualquier otra cosa鈥.

El encargado de cerrar los Playoffs fue Lautaro Cabrera, que interpret贸 鈥淓res鈥. Muy satisfecha con las habilidades interpretativas del participante, Pastorutti le asegur贸: 鈥淢e impresionante esta noche m谩s nunca鈥, y Lali agreg贸: 鈥淪os un capo鈥. Por 煤ltimo, Ricky no pudo m谩s que mostrar su entusiasmo, y exclam贸: 鈥淪iento que eres un artistazo, tus matices al cantar, me llevaste de aqu铆 a ac谩 y todo fue un paseo鈥.

Finalmente al momento de los anuncios, las dos participantes eliminadas fueron Solange y Melanie.

LA NACION