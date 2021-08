El pedido de Darío Barassi, alejado de su hija: “Necesito que vuelva ya”

Darío Barassi estuvo compartiendo en sus redes sociales la escapada que hizo junto a su esposa Luciana Gómez Centurión y su hija Emilia a San Juan. El viaje, cuyo objetivo fue visitar a la familia del conductor, se transformó en unas vacaciones soñadas llenas de asado, paisajes y tranquilidad.

No obstante, para continuar con las grabaciones de 100 argentinos dicen (eltrece), el presentador tuvo que volverse unos días antes y permanecer alejado de su familia por un tiempo. Barassi, que es una persona muy activa en Instagram, no demoró en manifestarles a sus más de tres millones de seguidores las ganas de reencontrarse con “la Pipi”.

Para ello, compartió una foto de su pequeña con un trajecito blanco y un gran sombrero que le tapa los ojos, en medio del campo sanjuanino. “Necesito que esta niña vuelva ya”, expresó en el epígrafe de su publicación. “Pijama y sombrero. Reina total mi Pipi”, remató.

El posteo de Darío Barassi, lejos de su hija Instagram: @dariobarassi

Ya instalado en su casa, el conductor regresó a sus labores cotidianas. Habiendo dejado algunos programas grabados, el aire de 100 argentinos dicen no se vio alterado. Mientras tanto, Luciana y Emilia disfrutaron un poco más de la tranquilidad de la provincia de al cual es oriunda Darío.

El esperado reencuentro

Poco tiempo después, se cumplió el sueño de Barassi y su hija volvió a su hogar. Como era de esperarse, nuevamente fueron sus redes las testigos de la alegría del presentador por el tan ansiado reencuentro.

Historias de por medio, la Pipi volvió a ser protagonista de su Instagram. Esta vez, el paisaje del interior del país fue reemplazado por un piso de madera; el campo y el verde césped que protagonizaron las historias anteriores, por una pared blanca de la casa en Buenos Aires.

El tan ansiado reencuentro de Barassi con "la Pipi" Instagram: @dariobarassi

Con el pelo atado y mirando hacia un costado, Emilia posó para una rápida foto. “Volvió la reina”, expresó Barassi contento. Luego, una serie de videos donde sólo se puede ver un juguete, una mesa y unas hojas capturaron el momento de jugar. “7:04 am. No me importa el horario hoy... las ganas que tenía de madrugar con esta enana”, escribió el conductor.

LA NACION