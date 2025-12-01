Cuándo se estrena el nuevo documental de Lali Espósito y dónde verlo

En los primeros días de diciembre sale LALI: la que le gana el tiempo. Se trata de un documental sobre la vida de la cantante y actriz argentina en su regreso a la música. Este fue filmado a lo largo de tres años y sigue a Lali Espósito en todo el camino que culmina en sus shows en Vélez Sarsfield, un hito que la convirtió en la primera mujer argentina en la historia en dar recitales en este estadio.

Lali: La Que Le Gana Al Tiempo - Tráiler Oficial

Cuándo se estrena el nuevo documental de Lali y cómo verlo por streaming

El film LALI: la que le gana el tiempo se podrá ver de forma online desde Netflix. Según informó la plataforma de streaming, estará disponible a partir del jueves 4 de diciembre solo por este medio. Solo aquellas personas que cuenten con una suscripción podrán acceder al documental.

Según la sinopsis oficial de Netflix, este documental “acompaña a Lali en su regreso después de tres años alejada de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy”.

Todo lo que hay que saber para ver el documental de Lali (Foto: Instagram @lali)

El documental dura una hora y 14 minutos y cuenta con la dirección de Lautaro Espósito, primo de la cantante. Promete mostrar la intimidad de la artista pop en medio de la producción de sus últimos dos álbumes: Lali y No atiendas cuando el demonio llama. Cuenta con material inédito, archivo personal y testimonios de quienes la acompañaron en esos años. Además, hace un repaso sobre su larga carrera que inició en las novelas de Cris Morena como Floricienta y Casi Ángeles, y cómo eso la fue llevando hasta su presente.

“Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más”, se escuchó decir a Lali en el primer adelanto de su película documental.

Además, incluye entrevistas y acceso exclusivo al proceso creativo de la cantante. De esa forma, este documental tiene como objetivo revelar cómo la artista convirtió sus experiencias más íntimas en fuerza creativa y resiliencia, lo que la ayudaron a consolidarse como una de las voces más influyentes y auténticas de su generación.

Lali Espósito en los inicios de su carrera. Netflix

“Siento la necesidad imperiosa de alzar la voz y lo hago con mucho orgullo. Yo soy una mujer argentina, soy artista. Soy mi evolución, mi búsqueda, mi aprendizaje. Pero, definitivamente, no soy ni voy a ser lo que otros quieren que yo sea”, reflexionó la intérprete en el tráiler.

Cabe recordar que Lali se lanzó en 2023 y cuenta con éxitos como “Disciplina”, “N5″ y “¿Quiénes son?“. Fue a partir de este trabajo de estudio que la cantante alcanzó su mayor éxito en el pop argentino, con sus primeros shows en Vélez y dos premios Gardel.

Lali - FANÁTICO (Official Video)

En tanto, se consolidó con No vayas a atender cuando el demonio llama que salió en 2025, con temas con un sonido rock y una mirada más política. Sus hits más destacados son ”Fanático“, “Mejor que vos” con Miranda!, “33″ con Dillom ―canción a la que hace referencia el título del documental― y “Plástico” con Duki. Este álbum le permitió hace más shows en Vélez, lo cual le dio el récord histórico como única artista en realizar esa cantidad de presentaciones en el estadio. Además, obtuvo tres premios Gardel más.