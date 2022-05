Las 10 series de Netflix basadas en hechos reales y con puntaje ideal

La plataforma de streaming Netflix cuenta con una buena cantidad de series imperdibles que están basadas en hechos reales. Sucesos impactantes que inspiraron grandes ficciones o momentos clave de la historia que merecían llegar a la pantalla.

Ya sea a partir de un artículo periodístico (Inventando a Anna), de un hecho histórico (The Crown) o de una hazaña deportiva (The Last Dance), existe un variado menú de opciones para maratonear, ver en una tarde o, simplemente, disfrutar capítulo a capítulo.

LA NACION elaboró una lista actualizada con 10 series de Netflix basadas en hechos reales que no te podés perder:

1. Inconcebible

Esta miniserie de ocho episodios que se puede ver en Netflix está basada en el artículo periodístico “An Unbelievable Story of Rape” (“Una increíble historia de violación”), escrito por T. Christian Miller y Ken Armstrong, que fue publicado en 2015 por los sitios de investigación ProPublica y The Marshall Project, y que eventualmente se editó en un libro que ganó el Pulitzer en 2016.

La producción creada por Susannah Grant, Ayelet Waldman y Michael Chabon comienza contando la historia de Marie (Kaitlyn Dever), una adolescente de 18 años que en 2008 se declaró culpable ante la corte por una falsa denuncia de abuso sexual.

2. The Crown

Con cuatro temporadas, es una de las producciones más ambiciosas de Netflix y narra como ninguna la vida de la realeza británica a partir de los primeros días de reinado de Isabel II.

La serie asume la tarea de hacer una reconstrucción histórica del mundo a través de la lente de la monarquía del Reino Unido. Fue creada y escrita principalmente por Peter Morgan, y producida por Left Bank Pictures y Sony Pictures Television para la plataforma de streaming. Morgan la desarrolló a partir de su película The Queen (2006), y especialmente de su obra de teatro The Audience (2013).

3. Peaky Blinders

Ambientada en la década del 1920 en Birmingham, Inglaterra, la serie que consta de cinco temporadas tiene como protagonistas a una familia y pandilla de gángsters que maneja los juegos y apuestas en aquella zona industrial con un objetivo claro: ascender en el mundo de la mafia y los negocios.

Creada por el británico Steven Knight (guionista de películas como Promesas del Este, La isla siniestra y Las crónicas de Narnia: la travesía del viajero del alba), Peaky Blinders está basada en la historia real de una temible pandilla que llevaba el mismo nombre.

4. The Last Dance

Esta serie documental de 10 capítulos relata la última temporada del extraordinario Michael Jordan en Chicago Bulls, la del sexto anillo conseguido en la temporada 1997-98.

El registro de primera mano, los testimonios y las imágenes de archivo de esta serie producida por ESPN y dirigida por Jason Hehir, sin dudas elevaron a vara del concepto de documentales deportivos.

5. Las cosas por limpiar

La trama de esta miniserie de 10 capítulos está construida a partir de una historia real de una mujer de Estados Unidos que lucha por sobrevivir a una serie de situaciones límites de violencia y pobreza.

La trama está inspirada en la vida de la escritora Stephanie Land, que en sus memorias Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive (Mucama: Trabajo duro, salario bajo y la voluntad de una madre de sobrevivir), refleja todo lo que tuvo que atravesar después de separarse de su marido violento.

6. Inventando a Anna

Con apenas nueve episodios, esta miniserie logró trepar a lo más alto de los rankings. La trama está inspirada en la historia de Anna Sorokin y en el artículo de Nueva York titulado “How Anna Delvey Tricked New York’s Party People” (”Cómo Anna Delvey engañó a los fiesteros de Nueva York”), de la periodista Jessica Pressler.

Bajo el nombre falso de Anna Delvey, esta joven rusa logró engañar a los miembros de la alta sociedad neoyorquina haciéndoles creer que es una heredera alemana con acceso a una importante fortuna.

7. Luis Miguel, la serie

Basada en la historia del mítico cantante latino, esta serie de tres temporadas se ganó un lugar entre lo más destacado de la plataforma de streaming Netflix.

Con el actor Diego Boneta en el rol estelar de Luis Miguel, esta completa biopic se propone recorrer la carrera del artista desde sus comienzos hasta su cumbre, con todas las luces y sombras del rápido ascenso a la fama.

8. Narcos

Con tres temporadas, y un spin-off a la altura de las circunstancias (Narcos: México), esta serie basada en la lucha contra el narcotráfico en Colombia durante la década del ‘90 es una propuesta imperdible de Netflix.

Creada por los estadounidenses Chris Brancato, Eric Newman y Carlo Bernard, y protagonizada por Pedro Pascal, Boyd Holbrook, Wagner Moura -un Pablo Escobar inolvidable- y Juan Pablo Raba, Narcos retrata con precisión cómo trabajaban los carteles en pleno auge de la cocaína.

9. Making a murderer

La primera entrega de esta serie documental se centra en la historia de Steven Avery, un estadounidense que pasó 18 años en prisión por una errónea e injustificada condena de sentencia errónea por agresión sexual en 1985.

A lo largo de los 10 capítulos, Making a Murderer muestra muchísimas irregularidades en los procesos de investigación y busca demostrar su inocencia al mismo tiempo que plantea posibles hipótesis de por qué es erróneamente acusado por este crimen.

10. Así nos ven

Esta miniserie de cuatro capítulos ensaya una mirada crítica y por momentos escalofriante del engranaje judicial de los Estados Unidos.

Creada, escrita y dirigida por Ava DuVernay, Así nos ven está basada en el caso de la corredora de Central Park de 1989, y se centra en las vidas y las familias de los cinco adolescentes sospechosos que fueron falsamente acusados y procesados por el ataque y la violación de una mujer.

