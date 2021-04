Las 17 exclusivas propiedades de Sandra Bullock en Estados Unidos

Sandra Bullock es una estrella de Hollywood y, a base de talento, supo perdurar como protagonista de las producciones más destacadas a lo largo de los años. Pero, además de su faceta de artista, la productora y protagonista de Bird Box, de 56 años, tiene talento para invertir su dinero y se convirtió en una magnate del mercado inmobiliario: posee no menos de 17 propiedades, repartidas a lo largo y ancho de los Estados Unidos.

“Me tocó ver a muchas de mis colegas más brillantes, que trabajan sin parar cuando tienen 20, 30 o 40 años, encontrarse en un completo desierto cuando llegan a la década de los 50. Y no trabajar significa no tener ingresos. Me molesta haber presenciado cómo sobrevivían muchos actores mediocres y la desaparición profesional de muchas mujeres brillantes”, había admitido en una entrevista.

Por este motivo, Bullock se preparó a lo largo de su vida para buscar comodidad económica cuando el mercado de Hollywood no le ofrezca tantas oportunidades. Según consignó el sitio estadounidense Dirt, la actriz adquirió una mansión frente al lago en Austin, Texas, donde también -de acuerdo a lo informado por El País- tiene un restaurante llamado Walton’s Fancy and Staple, que además vende delicatessen, flores y artículos de regalo.

Walton’s Fancy and Staple, el restaurante de Sandra Bullock en Texas. Picasa

A su vez, cuenta con un complejo de dos casas en la cima de una colina en Jackson Hole, Wyoming; un departamento en el Soho de Nueva York, por el que pagó 3,5 millones de dólares en 2000; una casa victoriana gótica de 600 metros cuadrados en Nueva Orleans; y una mansión de 15.000 metros cuadrados, en Beverly Hills, que compró por poco más 16 millones.

La mansión que Sandra Bullock adquirió en 2011, en Beverly Hills. Gentileza Variety

También es propietaria de dos departamentos en el emblemático edificio Sierra Towers, de Los Ángeles.

Pese a que existen discrepancias sobre el patrimonio real de la actriz, porque son datos privados, los medios estadounidenses lo cifran en más de 200 millones de dólares.

En 2018, la protagonista de Miss Simpatía, adquirió dos propiedades frente al mar, en un complejo privado de Malibú. Y una casa más sobre las montañas en Beverly Hills, los tres bienes suman un valor de 16,5 millones de dólares, los cuales habría pagado en efectivo.

Un año más tarde, la actriz se deshizo de una de sus propiedades de estilo californiano, ubicada en Beverly Hill, por el doble del millón y medio de dólares que había pagado por ella. Esa vivienda fue el hogar que compartió con Jesse James, de quien se separó en 2010 luego de que trascendiera que le había sido infiel.

Meses más tarde, Bullock puso a la venta una casa que tenía en la isla de Tybee, en Georgia. La había adquirido en el verano de 2001 por casi millón y medio de dólares, y publicó a poco más de siete millones.

La casa en la isla de Tybee

La casa de la playa que puso a la venta Sandra Bullock en 2019 es realmente espectacular. Tiene dos residencias situadas sobre una extensión de 11.000 metros cuadrados, con un total de siete habitaciones y seis baños.

Cuenta con una casa de invitados, piscina, gimnasio, sala de juegos con billar y otros entretenimientos.

El 'refugio playero' que Sandra Bullock vendió en la isla de Tybee. Gentileza Hola!

El living de la casa de playa que Sandra Bullock tenía en la isla de Tybee. Gentileza Hola!

A su vez, tiene acceso a una playa privada y un inmenso jardín.

Las casas de Malibú

Sandra Bullock compró en junio de 2018 una casa de lujo dentro de un barrio privado de Malibú, valuada en 8,5 millones de dólares. El lugar cuenta con seguridad privada las 24 horas, los siete días de la semana. Además, entre sus vecinos, figuran Halle Berry y al productor de Lego: la película, Jon Burton.

La propiedad fue construida en 1979, tiene cuatro dormitorios y cuatro baños. Se destaca por sus puertas de vidrio, que le dan amplitud y luminosidad a los espacios.

Una de las casas que Sandra Bullock compró en Malibú. Foto : Realtor.com

El living de una de las casas que Sandra Bullock compró en Malibú. Foto : Realtor.com

La habitación principal de la casa más grande que Sandra Bullock tiene en Malibú. Foto : Realtor.com

El exclusivo baño de la casa más grande que Sandra Bullock compró en Malibú. Foto : Realtor.com

Cuenta con un amplio balcón con vista al mar. Y tanto el living, la habitación principal y el baño tienen un gran ventanal que muestra el océano.

Para realizar esta transacción inmobiliaria, Bullock usó un intercambio 1031, que es una herramienta de inversión que permite a un propietario diferir los impuestos sobre las ganancias de capital intercambiando una propiedad de inversión por otra. En este caso, lo hizo con la venta de una casa de alquiler más pequeña que tenía en Hollywood Sierras.

Al parecer, el complejo de Malibú fue del agrado de Bullock, ya que en junio de 2020 compró otra casa, un poco más pequeña, por 5,3 millones de dólares.

En 2020, Sandra Bullock compró su segunda casa en Malibú y la puso en alquiler. Foto : Realtor.com

Esta última, tiene solo un piso, que se encuentra a unos metros de la otra. Cuenta con dos habitaciones y dos baños. Poco después de comprarla, Bullock la puso en alquiler.

La nueva adquisición en Beverly Hills

Además de una mansión, valuada en más de 16 millones de dólares. Bullock compró recientemente una propiedad sobre las montañas, por la cual pagó 2,7 millones.

Sandra Bullock pagó 2.7 millones de dólares por una casa sobre las montañas, en Beverly Hills. Foto: Realtor.com

Destacada por su decoración, el living de la nueva casa de Sandra Bullock en Beverly Hills. Foto : Realtor.com

La cocina de la exclusiva casa que Sandra Bullock acaba de comprar en Beverly Hills. Foto : Realtor.com

El inmueble fue construido en 1946 y remodelado desde entonces. Cuenta con tres dormitorios y cuatro baños, no todos completos.

Lo más destacable de esta propiedad es su piscina, instalada en el patio trasero, que cuenta con una cascada artificial. Aunque, el patio delantero y su encantador jardín estilo inglés también llaman la atención.

El exclusivo baño de la casa que Sandra Bullock acaba de comprar en Beverly Hills. Foto : Realtor.com

La propiedad que Sandra Bullock adquirió en Beverly Hills tiene una piscina y una hermosa cascada artificial. Foto : Realtor.com

La habitación de la casa que Sandra Bullock adquirió en Beverly Hills. Foto : Realtor.com

Para realizar esta última compras, así como las dos casas de Malibú, Bullock estuvo representada por el agente inmobiliario Alan Long, de Sotheby’s International Realty. Esta propiedad, se la compró a Aron Kelman de Kam Realty Enterprises.

Mientras que, la casa más grande de Malibú, la adquirió de Tom Clements, colega de Long en la misma firma de bienes raíces. Y la más pequeña, se la vendió Mike Cunningham, de Pinnacle Estate Properties.

LA NACION