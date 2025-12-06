Las dos historias de amor real que sobrevivieron a cinco temporadas de Stranger Things

Desde que se estrenó la quinta y última temporada de Stranger Things, no hay quien no hable de los hechos sobrenaturales que acechan al pueblo de Hawkins desde la década de los 80, los mismos que tienen en vilo a los fanáticos desde 2016, cuando aquella historia plantaba sus raíces en Netflix. Con el paso del tiempo, los televidentes se encariñaron con los personajes y con los actores que estaban detrás de cada uno de ellos, tanto es así que hasta celebraron la historia de amor de Natalia Dyer y Charlie Heaton; sin embargo, esta no es la única.

Natalia Dyer y Charlie Heaton están juntos desde 2017

Trevor Jenkins y Jessica Morgan Hill, son los dobles de Nancy y Jonathan -papeles que llevan adelante Dyer y Heaton- y, al igual que ellos, también están en pareja en la vida real. Pero lo más sorprendente es que también se enamoraron en las grabaciones de la ficción de los hermanos Duffer.

“Dato curioso de Stranger Things: Natalia Dyer y Charlie Heaton no solo están saliendo en la vida real, sino que sus dobles de riesgo están casados”, escribieron desde la cuenta de X del medio StyleCaster.

Trevor Jenkins y Jessica Morgan Hill, son los dobles de Nancy y Jonathan en Stranger Things

Acto seguido, agregaron una imagen en la que la pareja posa sonriente en el detrás de escena. “Empecé a trabajar en la temporada 3 de Stranger Things como Jessica Hill, ¡Y ahora soy Jessica Jenkins! Conocí a mi esposo en este set ¡Y a algunas de mis personas favoritas! ¡Algunas cosas buenas suceden en Hawkins!“, escribió la actriz sobre el papel que la llevó a encontrar el amor.

Jessica Hill encontró el amor en el set de la serie de los hermanos Duffer

Hace unos días, la joven publicó una serie de imágenes en las que se la vio lista para personificar a Nancy en una de las secuencias de acción. Además de que también se fotografió junto a su pareja y a los actores que reemplazan. “La temporada de las rosas”, escribió desde su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 1700 seguidores.

Jessica en la piel de Nancy, el personaje que interpreta Natalia Dyer (Foto: Captura Instagram/@jessicamorganhill)

“¡Esto es increíble, Jessie!“; ”¡Felicidades a Jessie por completar una temporada increíble!“ y ”El multiverso de Nancy", le respondieron quienes la siguen desde que dio sus primeros pasos.

Jessica y Trevor dieron el sí el 10 de diciembre de 2021. “¿Cuánto tiempo te amaré? Mientras las estrellas estén por encima de vos, y más tiempo si puedo", fue el mensaje que le dedicó ella a su marido días después de casarse en una romántica publicación en donde se los ve vestidos para la ocasión.

La historia de amor entre Natalia Dyer y Charlie Heaton

Al igual que sus dobles, la historia de amor entre quienes interpretan a Nancy Wheeler y Jonathan Byers comenzó en 2015 cuando se conocieron en las audiciones de la serie. La química fue instantánea y notable, según los creadores, y lo que empezó como un romance ficticio en la pantalla rápidamente se volvió real fuera de ella.

Los jóvenes están juntos desde 2017 (Foto: Instagram/@charlie.r.heaton)

Aunque optaron por la discreción, los rumores se confirmaron públicamente en diciembre de 2017, cuando hicieron la primera aparición pública juntos en la alfombra roja de los Fashion Awards en Londres. Con el paso de los años, lograron mantener su noviazgo estable, tranquilo y alejado del drama mediático, convirtiéndose en una de las parejas más sólidas y discretas de Hollywood.