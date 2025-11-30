El impactante proceso de transformación de Jamie Campbell Bower en Vecna para cada episodio de Stranger Things

El actor británico Jamie Campbell Bower tuvo que exponerse a un impactante proceso de transformación de para poder interpretar a Vecna en cada episodio de la serie Stranger Things (Netflix), donde su aspecto físico es uno de los mayores logros de la producción.

A lo largo de lo que fueron las cinco temporadas de Stranger Things, los villanos fueron modificándose hasta darse la llegada de Vecna, quien se convirtió en el principal responsable de todos los males en el pueblo ficticio Hawkins. En este proceso, Jamie Campbell Bower no siempre tuvo que poner su cara para las escenas y la primera aparición del personaje se dio al final del primer capítulo de la cuarta temporada.

Una vez que se introdujo al personaje, los fanáticos de la serie éxito de Netflix se quedaron con muchas preguntas alrededor de si su físico era 100% generado con efectos especiales o cómo se había conseguido una adaptación tan buena del villano. Ahora, gracias a un video que compartió el propio actor, se pudo observar cómo fue su proceso de preparación para llegar al resultado conocido por todos.

El detrás de escenas de Jamie Campbell Bower convirtiéndose en Vecna generó muchas risas Capturas Instagram (@bowerjamie)

Según se informó, para poder convertirse en Vecna, Campbell Bower tuvo que estar entre siete y ocho horas en maquillaje, ya que son alrededor de 25 las piezas protésicas que cubrieron todo su cuerpo, de forma que crearon una especie de segunda piel para dar la imagen terrorífica. Así, el compromiso por este papel quedó en evidencia, así como también que el 90% de lo que se mostró en pantalla fueron efectos prácticos, con mínimas imágenes generadas por computadora (CGI).

Jamie Campbell Bower le dedicó muchas horas de su vida a convertirse en Vecna Capturas Instagram (@bowerjamie)

Es importante recordar que no siempre tuvo esta apariencia en Stranger Things, sino que en muchos capítulos apareció con su cara real. Sin lugar a dudas, el momento en el que se reveló que él era el villano principal de la serie fue una de las sorpresas más grandes para la audiencia.

