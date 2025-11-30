El impactante proceso de transformación de Jamie Campbell Bower en Vecna para cada episodio de Stranger Things
El actor británico tuvo que dedicarle muchas horas de su vida al detrás de escenas; mirá el video de su preparación
El actor británico Jamie Campbell Bower tuvo que exponerse a un impactante proceso de transformación de para poder interpretar a Vecna en cada episodio de la serie Stranger Things (Netflix), donde su aspecto físico es uno de los mayores logros de la producción.
A lo largo de lo que fueron las cinco temporadas de Stranger Things, los villanos fueron modificándose hasta darse la llegada de Vecna, quien se convirtió en el principal responsable de todos los males en el pueblo ficticio Hawkins. En este proceso, Jamie Campbell Bower no siempre tuvo que poner su cara para las escenas y la primera aparición del personaje se dio al final del primer capítulo de la cuarta temporada.
Una vez que se introdujo al personaje, los fanáticos de la serie éxito de Netflix se quedaron con muchas preguntas alrededor de si su físico era 100% generado con efectos especiales o cómo se había conseguido una adaptación tan buena del villano. Ahora, gracias a un video que compartió el propio actor, se pudo observar cómo fue su proceso de preparación para llegar al resultado conocido por todos.
Según se informó, para poder convertirse en Vecna, Campbell Bower tuvo que estar entre siete y ocho horas en maquillaje, ya que son alrededor de 25 las piezas protésicas que cubrieron todo su cuerpo, de forma que crearon una especie de segunda piel para dar la imagen terrorífica. Así, el compromiso por este papel quedó en evidencia, así como también que el 90% de lo que se mostró en pantalla fueron efectos prácticos, con mínimas imágenes generadas por computadora (CGI).
Es importante recordar que no siempre tuvo esta apariencia en Stranger Things, sino que en muchos capítulos apareció con su cara real. Sin lugar a dudas, el momento en el que se reveló que él era el villano principal de la serie fue una de las sorpresas más grandes para la audiencia.
Cuándo terminará Stranger Things
- La primera parte de la quinta y última temporada de la serie, que incluyó los cuatro primeros capítulos, está disponible en Netflix desde el pasado 26 de noviembre.
- La segunda parte de esta entrega, que contará de tres episodios, llegará el 25 de diciembre, por lo que coincidirá con la Navidad.
- El gran cierre con el último capítulo de la historia se podrá ver el 31 de diciembre, con la novedad que también se estrenará en cines.
