Los fans de Stranger Things denunciaron errores de continuidad en la quinta temporada: “No tiene sentido”

La llegada del Volumen 1 de la quinta temporada de Stranger Things generó una gran polémica desde su estreno el pasado 26 de noviembre. Los fans no solo celebraron el regreso de Hawkins, sino que también comenzaron a señalar errores de continuidad que, según ellos, afectan momentos centrales de la historia de Will Byers.

En particular, las redes se llenaron de comentarios remarcando que la versión original del recuerdo fue muy distinta. En el episodio “The Mind Flayer” (temporada 2), Jonathan le narra a Will poseído que el Castillo Byers lo construyeron la noche en que su padre, Lonnie, abandonó la casa definitivamente. “Jonathan dijo que llovía a cántaros, que se empaparon y que estuvieron enfermos una semana. Nada que ver con el día soleado del episodio nuevo”, escribió un usuario en X.

Otro fan fue más tajante: “No tiene sentido. ¿Cómo van a mostrar ese recuerdo como si fuera un día feliz cuando en la serie dijeron que fue una noche traumática, llena de lluvia y tristeza?”. Además, muchos señalaron que no solo cambió el clima, sino también el contexto emocional. En la temporada 2, la construcción del castillo era una forma de enfrentar la angustia por el abandono del padre. En cambio, en la temporada 5, se presenta como un momento ameno y sin conflicto.

Los errores no terminaron allí. En el episodio “La Trampa del Arco Iris”, Joyce (Winona Ryder) asegura que Will tenía 11 años cuando fue llevado al Mundo del Revés. Sin embargo, los espectadores recordaron de inmediato que un cartel oficial de personas desaparecidas decía que tenía 12. “¿De nuevo confundiendo la edad de Will? Ya parece un chiste”, comentó un fan.

Este nuevo cruce reavivó el famoso “Birthdaygate”, el error de la cuarta temporada en el que la serie transcurre exactamente el día del cumpleaños de Will, que es el 22 de julio, y nadie lo menciona. En aquel entonces y tras la polémica, los hermanos Duffer se disculparon públicamente y admitieron que se habían olvidado de incluir la fecha en la trama. “Obviamente, fue un error y lo lamentamos”, dijeron en 2022. Incluso señalaron que habían considerado cambiar retroactivamente su cumpleaños al 22 de mayo para evitar que pareciera que todos lo habían olvidado.

¿Cuándo saldrán el resto de los volúmenes de la serie?

Los episodios de la temporada 5 se lanzarán de la siguiente manera:

Volumen 1 (episodios 1, 2, 3 y 4): 26 de noviembre, a las 22 h.

(episodios 1, 2, 3 y 4): 26 de noviembre, a las 22 h. Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre, el día de Navidad, también a las 22 h.

(episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre, el día de Navidad, también a las 22 h. Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre, en fin de año, a las 22 h.

¿Cuántos episodios tendrá Stranger Things 5 y cuánto durarán?

La temporada final constará de ocho episodios, distribuidos en las tres partes mencionadas. Netflix confirmó tanto los títulos como las duraciones, que serán más extensas de lo habitual. Millie Bobby Brown anticipó que “cada capítulo será el equivalente a una película”, lo que augura un cierre épico para la saga.