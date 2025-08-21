Las exigencias que habría puesto Martín Pepa para volver con Pampita

Las imágenes que circularon el fin de semana de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Martín Pepa juntos en el Hamptons Polo Club de Nueva York confirmaron la reconciliación entre la modelo y el polista, quienes arribaron a la Argentina este martes. Sin embargo, la decisión de apostar nuevamente al amor no fue sencilla, ya que el deportista le habría puesto ciertas condiciones a su enamorada.

Pampita y Martín Pepa en el Hamptons Polo Club de Nueva York (Foto: Instagram/@phalacroze)

Fue Marcela Tauro en Intrusos (América TV) quien primero contó el pedido que le hizo la modelo a su novio: “Se amigó con Pepa y le dijo ‘venís a la Argentina, me acompañás a lo de Margarita Barrientos, te hacés el que me querés y me ponés la mano en el hombro”.

En ese sentido, Rodrigo Lussich quiso saber cuál de los dos fue el que más exigente se puso ante este nuevo paso en la relación. “Las condiciones de la vuelta las pusieron entre los dos, pero para mí salió perdiendo ella”, dijo Paula Varela, a lo que el conductor indagó: “¿Es verdad que él la dejó por teléfono porque le molestó algo que ella hizo?“. ”A él le jodió que ella le pedía más presencia, ir con los hijos a donde él estaba y él dijo ‘no, en mi trabajo no te metés’”, le explicó la panelista.

Las exigencias de Martín Pepa para volver con Pampita (Foto: Captura TV)

Sin embargo, el periodista insistió en que al polista le habría molestado las fotos que compartió la conductora de fiesta en Ibiza. “Ahí se pudrió algo y él la dejó por teléfono... Pero al volver ellos pusieron condiciones, ¿cuáles son?“, deslizó Lussich y Varela puntualizó: “Todo esto que Carolina quería de ‘voy con mis hijos’, ‘vení’, todo eso más formal, de ‘no viniste, me viste y siempre voy yo’, se dejó ahora de lado”. De esa manera, se evidenció que fue Martín quien se plantó más en esta segunda vuelta.

Cuando aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Pampita habló con la prensa y contó detalles de la reconciliación. “No veníamos hablando. Pero hablamos, nos extrañábamos, quisimos hablar en persona, había mucho que conversar… y nos vamos a dar otra oportunidad”, expresó y desmintió las versiones que aseguraban que se separaron en malos términos: “Se dicen muchas cosas que son mentira y lastiman mucho a familiares, cercanos y amigos. Se ensucia todo, pero nosotros sabíamos la verdad”.

Pampita y Martín Pepa llegando a Ezeiza

Sobre sus recientes dichos en los que deseó estar soltera por un tiempo, agregó: “La vida cambia de un segundo para el otro”. “Se podría decir que el amor me volvió a sorprender”, añadió.

Además, Ardohain se refirió a los rumores que existieron tras la separación, en los que se mencionó que el entorno del polista no estaba muy contento con su presencia. “Es raro y más para alguien que no es del medio cuando dicen cosas de su persona, que no son verdad o dicen que su entorno está hablando mal de mí, que tampoco es verdad, te impresiona bastante obvio, porque no estás acostumbrado”, indicó.