Roberto García Moritán esquivó la pregunta al hueso de LAM y se encontró con Pampita y Martín Pepa

Roberto Gracía Moritán asistió con su nueva novia, Priscila Crivocapich, a la cena anual en un reconocido hotel que organiza la Fundación Margarita Barrientos para recaudar fondos para el comedor “Los Piletones”. En diálogo con LAM (América TV), esquivó muy incómodo la pregunta que le hizo Pepe Ochoa y, además, se cruzó a Pampita con Martín Pepa. Incluso, se filtró un video en el que se lo ve a observar de cerca a su ex.

Las cámaras captaron a García Moritán mirando a Carolina y a Martín mientras cenaban

Luego de que Carolina Ardohain diera una entrevista al mismo programa y contara los detalles de su reconciliación con el polista, Moritán accedió a dialogar con el móvil sin saber el momento incómodo que viviría segundos después. Fue Ochoa quien le hizo una pregunta al hueso que desconcertó al empresario gastronómico por completo.

Esta fue la reacción de García Moritán cuando Ochoa le preguntó si había engañado a Pampita (Foto: Captura LAM)

El periodista, que este martes estuvo al frente de la conducción, primero lo saludó: “Hola Roberto, ¿cómo estás? Acá Pepe Ochoa, conduciendo LAM. Tal vez esperabas a Ángel de Brito, pero...“. Y en ese momento, Roberto lo interrumpió: ”¿Qué hacés Pepe, estás conduciendo vos?“. ”Sí, rey, tal vez esperabas a Ángel", respondió con sarcasmo.

“Ahí me dijeron que lo están haciendo vos, te felicito”, remarcó Moritán. “Gracias, rey. ¿Le fuiste infiel a Pampita? ¿Sí o no?”, irrumpió Ochoa. Inmediatamente, la reacción del político fue reírse de la situación: “Está muy bien la pregunta”, comentó y agregó: “Espero que te vaya muy bien, que tengas un gran, gran programa”.

Pampita asistió a la cena anual del Comedor Los Piletones de Margarita Barrientos con su flamante novio, Martín Pepa, luego de la incipiente reconciliación Fabián Malavolta - LA NACION

Rápidamente, Pepe lo increpó: “No seas cag*n, Roberto. ¿Sí o no?“. Moritán evadió la pregunta, con una risa incómoda deseó que “tengan una gran noche” y se despidió acompañado de la mano de Priscila.

García Moritán asistió a la cena acompañado por su nueva novia, Priscila Fabián Malavolta - LA NACION

“¿Estuve mal con la pregunta?“, ironizó Pepe. Y Yanina Latorre le contestó: ”No, yo te hubiera mandado a la mierd*“. Cabe destacar que antes de que el político diera la entrevista, el conductor de la noche había comentado al aire: ”Me parece que es un cag**”. Y, no dudó en decírselo en el móvil.