Pampita contó por qué decidió volver con Martín Pepa y cómo la ayudó la separación a entender lo que sentía

Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Martín Pepa anunciaron su separación pública hace tan solo un mes y medio. Pero después de unas vacaciones de soltera por Europa, la modelo decidió volver a intentarlo con el famoso polista argentino. En una entrevista con LAM (América TV), la modelo contó la razón que la llevó a darle una segunda oportunidad al vínculo.

“El amor hizo que volviéramos. Nos extrañábamos mucho, teníamos muchas ganas de intentarlo desde otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Y empezando de cero, con mucha ilusión”, comenzó y remarcó que está decidida a dar vuelta la página de la crisis que vivieron.

“Se dicen muchas cosas siempre, pero la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas y obviamente nos estaba costando imaginarnos un futuro juntos, con los viajes, con las carreras de los dos y que ambos disfrutamos. También países distintos y tener que criar a los chicos en países distintos. Pero bueno, creo que la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante porque había algo profundo, algo en serio que no nos queríamos perder la oportunidad de intentarlo”, continuó convencida.

Pampita está dispuesta a acompañar a Martín Pepa en su carrera como Polista @phalacroze

“No hablamos durante un mes. Y hablamos por otro tema que no era de nosotros y obviamente la conversación terminó decantando en hablar de nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí. Inclusive nos habíamos valorado más desde otro lugar. Nos habíamos dado cuenta de muchas cosas”, aseguró sobre la conversación reveladora que tuvo por WhatsApp con su enamorado.

Fue entonces que Pepe Ochoa le consultó por la llegada inesperada al país de Martín: “¿Él decidió acompañarte por este evento o él tenía que venir a hacer cosas a Argentina?“. ”Él tenía muchas cosas que hacer en Estados Unidos y decidió venir a acompañarme esta semana a Argentina porque tengo muchos compromisos personales. Yo no me podía quedar allá. Tenía que grabar el programa, ciertas cosas que ya estaban en mi agenda y vino él para acá. Así como yo hago el esfuerzo o el acto de acompañarlo en sus cosas, a él le pareció también venir a acompañarme en las mías", reconoció.

Las imágenes que confirmaron la reconciliación @phalacroze

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de comentarios al respecto. “¡Ella es una reina! La mas diosa. Se la ve radiante"; “Cuando uno pasa por grandes pruebas lo único que quiere es paz y amor así que ella entendió todo” y “Disfruta Caro. Sos la mejor que Pepa te cuide”, fueron algunos de los mensajes más virales en Instagram sobre el tema.

La reacción en redes sociales al regreso de Pampita y Pepa (Foto: Captura de pantalla Instagram @americatv)

Otro de los datos que pudo conocerse en la entrevista a Pampita es que la visita del polista al país hizo que se diera finalmente la presentación formal ante Roberto García Moritán, su exmarido y padre de su hija menor, Ana. El encuentro fue en la cena benéfica de Margarita Barrientos, donde el exfuncionario porteño asistió junto a su actual novia, Priscila Crivocapich.