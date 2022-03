Las películas que Netflix sacará de su catálogo en marzo

La constante evolución del mercado cinematográfico obliga a Netflix a actualizar su biblioteca. A partir de marzo de este año, la empresa estadounidense de streaming, que cuenta con 210 millones de suscriptores, sacará de su catálogo varios títulos de películas, a pesar de algunas recientes críticas como las que recibió sobre Shrek, una de las más queridas por su público.

La irrupción de Disney con su propia plataforma forzó a Netflix a innovar. Esta situación no da respiro, ni tiempo para establecer la famosa zona de confort. El mercado creció exponencialmente y los usuarios tienen diversas plataformas para conseguir el producto deseado.

Las películas que dejarán de estar en cartelera a partir de marzo

1° de marzo:

American Crime Story: The people vs. OJ Simpson | American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace | Arctic Heart | Cómo perder a un hombre en 10 días | Este es el fin | Django sin cadenas | El hip-hop está que arde | Escuela de Rock | Son como niños 2 | Ghost: La sombra del amor | Karate Kid 1, 2 y 3 | Campos de Londres | Loo Loo Kids | Nila | The Man Who Killed Don Quixote | Pose | Radio Rebel | Saimdang, Memoir of Colors | Sangre en la boca | Maestro del Crimen | Sylvanian Families | The Challenge: RW/RR | Soundtrack | Los Ilusionistas | Hotel para perros | Un ninja en Beverly Hills | Voz | xXx 2 | Daredevil | Jessica Jones | Luke Cage | The Punisher | Iron Fist | The Defenders.

Del 2 al 12 de marzo:

El Señor de los Cielos | Nerve | - Everybody’s Everything | Mazinger Z | A Vigilante | Golpe fulminante | STUCK | Slender Man | Sr. Seis | Alfa | El Secreto | Kahaani | Us: Nosotros | El Justiciero 2.

15 de marzo:

Las locuras de Dick & Jane | Black Ink Crew New York | Una serie de eventos desafortunados | Inferno | Late Life: The Chieng-Ming Wang Story | Notes on Blindness | El pequeño reino de Ben y Holly | Héroe de Centro Comercial 2 | Seguridad Nacional.

17 al 30 de marzo:

La Gran Gilly Hopkins | Tumba abierta | Best Worst Thing That Ever Could Have Happened | Jay y el Silencioso Bob: Veinte años después | Alexis Viera - Una historia de superación | Obsesiva | The C Word | Curtiz | There’s Something in the Water.

31 de marzo:

A Murder in the Park | Ángeles y Demonios | Crime Files: The Homefront | Dirty Dancing | Lo que ellos quieren | Mamá Adolescente 2 | Ronda Rousey: Through my fathers.