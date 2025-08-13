Las románticas fotos de Marcelo Bonelli y su esposa en París: “Beso a beso”

Marcelo Bonelli (69) y Susana Tabares (68) son una de las parejas más consolidadas de los medios argentinos. El periodista y su esposa llevan 41 años juntos, pero la chispa se encuentra intacta como desde el primer día. Así lo dejaron en evidencia en su última publicación en conjunto en Instagram, donde compartieron una galería de su apasionado viaje a París.

Marcela Bonelli y Susana Tabares en Francia (Foto: Instagram @bonelliok)

“Beso a beso con @susy_tabares”, escribió el conductor de Radio Mitre, al pie del posteo, en el que se lo puede ver a puros besos con su amada frente a la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y en distintos puentes del río Sena. Rápidamente, la publicación se volvió viral con decenas de likes y mensajes de los seguidores del reconocido periodista, quienes celebraron que a pesar del paso del tiempo se elijan como si fuera el primer día.

Marcelo Bonelli y Susana Tabares muy enamorados en Paris (Foto: Instagram @bonelliok)

“¡Esa Bonelli! Hermosa demostración de amor"; “Merecido”; “Que maravilloso el amor”; “Hermosa pareja con un gran y verdadero amor”; “¡Felicidades! Son muy tiernos"; “Que la vida siempre los encuentre amando”; “Felicitaciones por el amor y el compañerismo siempre presente a pesar de los años” y “Qué bellos besos. Hermoso amor”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron al respecto.

La reacción en redes sociales a las muestras de amor públicas de Marcelo Bonelli y Susana Tabares (Foto: Instagram @bonelliok)

La historia de amor de Marcelo Bonelli y Susana Tabares

Marcelo Bonelli y Susana Tabares se conocieron mucho antes de que el reconocido periodista y escritor político llegara a la televisión. Ella empezaba a estudiar la carrera de profesora de inglés cuando quedó completamente flechada por él. Con el paso del tiempo se casaron y trajeron al mundo a sus tres hijas, María Sol (40), Samanta (38) y Bárbara (35).

Los enamorados disfrutaron del verano europeo (Foto: Instagram @bonelliok)

Una de las pasiones que los unen desde su juventud es el amor por Racing Club. Ambos son hinchas fervientes de La Academia y hasta el día de hoy se toman el tiempo de ir a la cancha en cada oportunidad que tienen, con sus hijas y nietos.

Aunque Susana es la mayor fan de Marcelo, el periodista no se queda atrás y en cada oportunidad que tiene se lo recuerda en redes sociales. Además de ser profesora de inglés, la mujer continuó a lo largo de su vida instruyéndose en otras áreas como la pintura, la poesía y, en los últimos años, se graduó de astróloga, título que su marido festejó en un posteo: “No sé si vas a conocer mi futuro, pero seguro vamos a estar juntos en él“.

Marcelo Bonelli y Susana Tabares llevan 41 años en pareja (Foto: Instagram @bonelliok)

Uno de los momentos más movilizantes para ambos como padres fue el casamiento de su hija menor, Bárbara, celebrado en la localidad correntina de Paso de la Patria, en 2021. Allí toda la familia Bonelli se acercó para acompañar a la pequeña, quien dio el “sí, quiero” en un evento íntimo pero cargado de emoción. “Felicidades @bonelli.barbi y @juansaintotte. Emoción y alegría: día excepcional”, escribió Marcelo en su cuenta oficial Instagram con cariño a su amada hija.