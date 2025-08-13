La inesperada pregunta de Pampita a una tarotista en Los 8 escalones que causó furor

Carolina ‘Pampita’ Ardohain sorprendió una vez más en su carrera televisiva al asumir la conducción de Los 8 escalones (eltrece), en reemplazo de Guido Kaczka. Con su estilo cercano y carismático, rápidamente logró captar la atención del público. Este martes, en apenas su segunda semana al frente del programa, la conductora protagonizó un llamativo intercambio con una participante, interesándose de manera particular cuando la competidora reveló que se dedicaba al tarot y quiso conocer más sobre su trabajo, con una consulta que sorprendió a todos los presentes.

Antes de comenzar con el juego, la conductora dio inicio a un ida y vuelta con una participante e indagó sobre sus ganas de participar del ciclo. “¿Hacía mucho que querías participar? Porque hay gente que se inscribió 20, 30 veces”, le consultó Carolina. La mujer, llamada Silvia, explicó cuándo había sido su primer intento: “En realidad, yo me inscribí hace tres años, me llamaron y no pude venir esa vez. Y después seguí hasta que llegó la chance”. Tras eso, Pampita siguió con curiosidad sobre la profesión de la competidora: “¿Vos sos grafóloga y practicás tarot?”. Ante la respuesta afirmativa de la concursante, agregó: “¿Cómo es lo del tarot? ¿Uno saca la carta y te dice más o menos qué va a venir en el futuro?”.

Pampita asumió el rol de conductora en Los 8 escalones hace unas semanas y ya está dando que hablar

A medida que la conversación avanzaba, la conductora se animó a profundizar sobre los mitos y estereotipos que rodean la práctica del tarot: “¿Y es tan así? A mí me daría miedo, como que me condiciona un poco”. Al respecto de eso, Silvia explicó cómo se relaciona con su trabajo y la percepción de otros: “Y, yo ahora no tiraría la carta a nadie, porque yo creo mucho en lo que hago. La gente lo toma como un juego, algunos le hacen mala prensa, entonces para mí misma nunca lo hago, no lo puedo hacer”. Marcelo Polino, como jurado, quiso conocer más y preguntó: “¿Le consultaste (a las cartas) si ibas a ganar?”, a lo que la participante respondió: “No, no lo uso. De esa forma lúdica no me gusta utilizarlo, realmente”. También aclaró que, en general, las consultas que recibe son sobre amor y trabajo, y aclaró que no realiza “amarres de parejas”.

La consulta de Pampita que desató las risas en el estudio (Captura: eltrece)

Finalmente, Pampita dio un giro divertido a la charla y llevó la conversación a uno de los rumores más comentados: “Y el agua de tanga, ¿sabés algo de eso?”. Como era de esperarse, la pregunta desató las risas en el estudio y Silvia se defendió: “Son cosas que se dicen…”. Con ese comentario, se cerró uno de los momentos más entretenidos y comentados del programa, donde la conductora logró combinar curiosidad, humor y espontaneidad.

Como era de esperarse, la escena no pasó desapercibida y, rápidamente, generó comentarios entre los usuarios, lo que marcó además el inicio de una etapa distinta en la carrera de Pampita al frente de Los 8 escalones. Ya son muchos internautas en redes sociales que la felicitan por su desempeño, y aunque lleva pocos días al frente del programa, queda por ver cómo evolucionará en este rol, que claramente la muestra segura, auténtica y con un estilo propio que promete seguir llamando la atención.