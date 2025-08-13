Comenzó el rodaje de Las crónicas de Narnia, la nueva adaptación de Netflix y Greta Gerwig

Después del éxito de Barbie, Greta Gerwig se unió a Netflix para dirigir la cuarta película de la saga de Las Crónicas de Narnia, titulada: El sobrino del mago. Su estreno se programó para el Día de Acción de Gracias del 2026 y ya comenzó el rodaje que cuenta con un elenco de primer nivel. En las redes sociales, muchos develaron imágenes inéditas del set.

La serie de largometrajes basados en la obra de siete libros del autor angloirlandés Clive Staples Lewis, dejó de filmarse después de la última entrega, La travesía del viajero del Alba, de 2010. Y si bien se especuló que no continuaron con el resto de las grabaciones porque no rindió en taquilla lo esperado, ahora la plataforma de streaming apostó con todo a su éxito masivo.

Las Crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero, se estrenó en cines en 2005 y fue la primera de la saga. La cuarta entrega se estrenará en 2026 y diferirá cronológicamente de la historia original (Foto: IMDb)

La fecha de estreno está pactada para el 26 de noviembre del año que viene en las salas de cines y el 25 de diciembre desembarcará en Netflix, como un regalo para todos sus fanáticos que siguen la historia desde Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero (2005).

La cuarta película de Narnia estará ambientada en 1950, lo que no coincide con la cronología de los libros (Fuente: What's on Netflix)

El guion de la cuarta película se adaptó del sexto libro de Staples Lewis, que narra los orígenes de Narnia. El lugar elegido como escenario fue Londres y el relato se ambienta a 1950. Esto implica un salto temporal de 50 años a diferencia de la obra original que mencionó que estos hechos sucedieron en 1900. David McKenna y Beatrice Campbell interpretarán a los dos niños protagonistas, que liberan por las calles de la capital inglesa a la Bruja Blanca. Este cambio en la fecha, podría perjudicar la percepción de las anteriores películas, en particular la primera, que se hizo con un contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Según Whats on Netflix, ya se publicaron las primeras fotos del rodaje que muestran a los actores en el set y por el espacio urbano seleccionado como telón de fondo. Esto permitió dar un vistazo a su vestimenta y los elementos que aparecerán en pantalla.

Meryl Streep haría la voz de Aslan Prensa HBO Max

Además de los actores mencionados, el elenco estaría compuesto por: Emma Mackey como la Bruja Blanca, Meryl Streep como la voz de Aslan, Daniel Craig y Carey Mulligan, aunque Netflix no confirmó el reparto.

El rodaje de la cuarta entrega de Netflix comenzó el 10 de agosto y ambientaron parte de Londres como los años 50 (Fuente: What's on Netflix)

En las fotos que se lograron obtener de las incipientes escenas, se vio a uno de los niños llegar de la escuela a su casa con un atuendo estudiantil. Minutos después, sale de su hogar con otra ropa y una niña de pelo rizado. Ambos se alejan por la calle mientras conversan.

Además, un registro audiovisual corto, llenó de entusiasmo a los fanáticos de Narnia. Allí se vio a una niña y a una mujer en medio de una multitud de personas por la vereda y de autos de época que transitan la calle. Incluso, resalta al fondo un colectivo urbano de dos pisos, típico londinense.

Así montaron la escenografía en las calles de Londres para el rodaje de Narnia

Otro detalle curioso que se percibió fue La Guía Mundial de Localizaciones de Cine, según informó el medio antes citado. Se trataron de carteles y obras de arte que se colocaron en la zona de rodaje. “Algunos de ellos anuncian el Northfield Club en Elephant and Castle y el Steapleton Empire, y promocionan espectáculos musicales, representaciones teatrales y torneos de boxeo”, señalaron. Por último, se confirmó que uno de los escenarios históricos por fuera de Londres, serían los Baños Victoria, en Manchester.