Las series también se despiden: un repaso por las ficciones que estrenarán sus últimos capítulos en 2023

Desde siempre, el ser humano se ha dejado conquistar por las historias acerca de los héroes y sus hazañas. La tecnología permitió otras formas de narrar, pero no dejamos de consumir lo mismo que nuestros antepasados, y todavía asombran los héroes que se esfuerzan por alcanzar grandes metas, y que al hacerlo deben superar obstáculos abrumadores.

Y cuando el héroe venció al villano y tiene su final feliz, la historia termina. Como cuando llegan los créditos a una película, o la última página de un libro, también las series llegan a su último episodio. Este año hay varias que se despiden, algunas de ellas canceladas sin previo aviso. Están las favoritas en las temporadas de premios, así como algunas que fueron éxito de audiencia.

La temporada de despedidas inicia el viernes 13 con el arribo de los capítulos finales de Hunters (Amazon Prime Video) la serie que produce Jordan Peele y en la que Al Pacino dirige un operativo para cazar nazis ocultos en Estados Unidos en la década de 1970. Esta será su segunda y última temporada.

Sky Rojo, tercera temporada (Fuente: Netflix)

El mismo viernes 13 llegan a Netflix los episodios finales de Sky Rojo, donde Lali Espósito, Yani Prado y Verónica Sánchez son un trío girl power que busca liberarse de las cadenas de la explotación sexual. La serie, entre thriller y comedia, fue creada por Alex Pina (el de La casa de papel) y también tiene en su elenco a Miguel Ángel Silvestre y Asier Etxeandia, quienes interpretan a los villanos de la historia.

Las que se despiden y fueron tendencia

También llegan los finales de series que, sin acaparar las nominaciones en las temporadas de premio, fueron tema de conversación en redes y estuvieron entre las tendencias de las plataformas. Allí, sin dudas, se encuentra Manifiesto, serie rescatada por Netflix cuando la NBC no le quiso renovar el pasaporte. El servicio de streaming le dio una temporada para que cierren sus tramas; los primeros episodios se estrenaron en 2022 y fueron tendencia, los últimos 10 llegan este año.

Si bien amagó varias veces con ser cancelada, The Flash (HBO Max) logró correr hasta su novena temporada, esquivando de paso los problemas que generó Ezra Miller, quien interpreta el mismo personaje pero en el cine. La serie, protagonizada por Grant Gustin no se vio afectada por Miller, y logró continuar a pesar del final del Arrowverso. Nada mal.

Otra de superhéroes que se va por la puerta grande es The Umbrella Academy (Netflix) que se basa en los cómics del cantante de My Chemical Romance, Gerard Way. Los Hargreeves, después de las siderales revelaciones de la tercera temporada, tendrán que averiguar cómo salvar el día y además resolver los problemas que tienen con su padre.

Emmy Raver-Lampman y Ellen Page en una escena de la serie The Umbrella Academy (Fuente: Gentileza Netflix - Archivo)

Antes que sus protagonistas parezcan mayores, y luego de siete temporadas, en 2023 llega a su fin Riverdale. La serie (está en Netflix) creada por Roberto Aguirre-Sacasa a partir de los personajes del cómic Archie comenzó con buenos misterios y una estética muy recargada de color, pero terminó siendo una telenovela adolescente.

Si bien hay dramas médicos que parecen extenderse hasta el infinito y más allá (como ER, Chicago Med o Grey’s Anatomy), el doctor Goodwin dice adiós en la quinta temporada de New Amsterdam (Star+) que primero se estrenarán en el canal NBC y luego llegarán al streaming.

Serie "Manifiesto" (Fuente: Netflix/ Captura de video)

Si bien duró poco, El baile de las luciérnagas (Netflix), la serie protagonizada por Katherine Heigl sobre la relación de dos amigas de toda la vida, puede darse por satisfecha, ya que podrá tener la despedida que merece, con todas las tramas cerradas y protagonistas felices. La temporada fue dividida en dos, una ya se estrenó, y la otra llegará el 8 de junio a Netflix.

También se van las de Amazon Prime Video Star Trek: Picard, Jack Ryan y Carnival Row, y la de HBO Max, La amiga estupenda que se basa en las novelas de Elena Ferrante.

Las series aclamadas por la crítica y llenas de premios que terminan

Además de series que marcan tendencia, están las que se llevan premios, y muchos. Esas también se despiden.

The Handsmaid’s Tale: revelan el impactante tráiler de la quinta temporada Captura de video

Fue la primera serie de una plataforma de streaming en ganar el Emmy al mejor drama, galardón hasta entonces dividido entre el cable y la televisión abierta. Claro que The Handmaid’s Tale (Paramount+), que se basa en la novela de Margaret Atwood hizo todos los deberes: encontró un elenco impresionante con Elisabeth Moss a la cabeza, una buena dirección, guion y ambientación. Luego de cinco temporadas, donde fue perdiendo relevancia y público, estrenará su sexta y última tanda de episodios.

La maravillosa Sra. Maisel (Prime Video) se convirtió en la comedia mimada de todos desde su estreno. Ganó 20 premios Emmy, tres Globo de Oro, y está considerada como una de las mejores del siglo XXI. La serie sobre una ama de casa en la década de 1950 que decide hacer carrera en el humor, creada por Amy Sherman-Palladino y con Rachel Brosnahan de protagonista, también está de despedida.

Serie "Happy Valley" (Fuente: Netflix)

Hay temporadas finales que llegan cuando nadie lo espera, como ocurre con la policial británica Happy Valley que protagoniza Sarah Lancashire. A seis años de su segunda temporada, la policía Sally Wainwright tendrá una tercera y última misión por resolver. La serie llegará primero a la BBC y luego al streaming.

La serie de Netflix creada por Peter Morgan que retrata el reinado de la monarca Isabel II, The Crown (Netflix), anunció desde el inicio que tendría seis temporadas. En la pasada edición de los Emmy arrasó con 11 estatuillas incluida la de mejor serie de drama. Este año se despide, y aún queda mucho por contar. Cuando una serie se va queda un espacio, muy fácil de llenar con la llegada de otra serie.

Nicolás Lauber

El País (Uruguay)