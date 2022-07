The Handsmaid’s Tale: revelan el impactante tráiler de la quinta temporada

Si algo quedó en claro durante la cuarta temporada de The Handsmaid’s Tale es que su protagonista, June (Elisabeth Moss), no está dispuesta a olvidar los abusos de los que fue víctima durante su obligada estadía en Gilead ni a perdonar a sus crueles raptores. Según pudo verse en el tráiler de la quinta temporada, su sed de venganza seguirá siendo el motor que la mantiene en pie, pero para conseguir su cometido deberá enfrentarse, una vez más, a su principal enemiga, que parece haber ganado aún más poder.

Hulu dio a conocer este jueves el primer tráiler de la quinta temporada de la serie basada en el mundo distópico creado Margaret Atwood y en ese pantallazo de lo que se viene, quedó evidenciado que finalmente June y Serena (Yvonne Strahovski) serán quienes carguen con el peso de terminar una guerra que se adivina cada vez más cruenta. Las dos mujeres, que se encuentran enfrentadas desde el primer capítulo de la serie y que también supieron aliarse cuando les resultó conveniente, se convirtieron en los principales referentes de dos bandos que no están dispuestos a convivir.

En el épico final de la cuarta temporada, June asesinó al esposo de Serena, el comandante Fred Waterford (Joseph Fiennes), pero aún tenía ciertas cuestiones que resolver. En el trailer, se la escucha decir a su esposo Luke, (OT Fagbenle) “Gilead me tira para atrás”, mientras en la pantalla se muestran imágenes de su amante, Nick (Max Minghella), uno de sus principales aliados durante su estadía en Gilead, el padre de su segunda hija, Nichole, y actual comandante del régimen.

Elisabeth Moss como June. Foto: Instagram

Claro que su interés romántico por el exchofer de la casa de Fred y Serena no es solo uno de los motivos que mantienen su mente en Gilead. “Quiero que sepa que fui yo”, dice June, mientras ve a Serena interpretar a la perfección el papel de viuda afligida. “Ella sabe que el mundo está mirando”, asegura. Y es cierto: la imagen de su enemiga, vestida de negro y con un velo cubriendo su rostro convenientemente afligido se reproduce en pantallas gigantes.

“Ella no puede llegar a vos, así que debés olvidarte de ella”, le dice Luke -a quien se llega a ver entre rejas en una de las escenas-, pero no logra convencerla. El tráiler termina dejando en claro que así como June no piensa abandonar sus ansias de venganza, Gilead no está dispuesto a ignorar el asesinato de Fred ni ninguno de los actos cometidos por ella. “¿Querés pelear? Luchemos”, dice June al final, mientras suena “Fighter” de Christina Aguilera.

A comienzos de mayo, Moss participó como invitada de The Drew Barrymore Show y aseguró que las grabaciones de los nuevos episodios se encontraban “a mitad de camino” y, ante la insistencia de la anfitriona por conocer algunos detalles de lo que vendrá, adelantó: “Diré que es una temporada muy grande, con mucha producción. Hemos estado mucho en exteriores, grabamos muy poco en el estudio y eso para nosotros significa que es muy grande. Y estamos constantemente en la carretera, en muchos lugares distintos”.

“El viaje de June es grande, los viajes de los otros personajes son muy grandes”, sumó luego. “Y June está lidiando con: ‘¿Qué significa realmente la libertad?’ ‘¿Puede ella realmente ser libre?’ y ‘¿Dónde coloco mi ira?’”, señaló finalmente.

Yvonne Strahovski como Serena Joy. Foto: Instagram

Lo que sí se sabe es que una de las actrices del elenco ya no será de la partida. Alexis Bledel, quien interpretó al personaje clave de Emily en el drama de Hulu desde la primera temporada, informó a través de un comunicado que ya no será parte del elenco de la serie. “Después de pensarlo mucho, sentí que tenía que alejarme de The Handmaid’s Tale en este momento”, reveló. Y agregó: “Voy a estar eternamente agradecida con Bruce Miller por escribir escenas tan veraces y resonantes para Emily, y con Hulu, MGM, el elenco y el equipo por su apoyo”.

Por su participación en la serie, Bledel recibió cuatro nominaciones y se alzó con una estatuilla de los premios Emmy.

Su personaje, Emily, es uno de los principales de la historia y una de las pocas que protagonizó episodios de manera excluyente. A lo largo de las cuatro temporadas, los autores fueron revelando aspectos de su vida antes de la fundación del estado de Gilead y fueron delineando su historia, primero como rebelde y astuta sirvienta, y luego como una figura clave para la huida y el posterior arribo de la pequeña Nichole a Canadá.

La quinta temporada de The Handmaid’s Tale estrenará en Estados Unidos el 14 de septiembre. En la Argentina, la serie está disponible en Paramount+ y todavía no fue anunciada la fecha de estreno.