La actriz contestó a las especulaciones de Los Ángeles de la Mañana, donde los periodistas insinuaron que el jurado tiene un "favoritismo" con ella Crédito: Jorge Luengo/LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2020 • 15:04

La incorporación de Laura Novoa al Cantando 2020 fue una de las más inesperadas del reality. La actriz quedó en el ojo de la tormenta a partir de especulaciones que indican que la recibe demasiados elogios por parte del jurado y es favorecida en el certamen. En las últimas horas, Novoa decidió hacer frente a los rumores.

Desde hace varios días, los integrantes de Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce Ángel de Brito, critican a la actriz por su estilo"aburrido", a la vez que remarcan cierto "favoritismo" por parte del jurado.

Pero las críticas no pasaron desapercibidas y Novoa, lejos de desentenderse del tema, salió a defenderse. "A veces lo vivo bien y a veces mal el tema críticas. Estoy tratando de aprender el código. Yo soy una laburante en todo y me gusta aprender", dijo en una entrevista con Mitre Live.

"Estuve en todas las rondas y ya fui al teléfono. Siempre tengo puntaje bajo, lo tomo con alegría, pero no me regalan mucho los puntos. Esto no es La Voz y que vamos a salir a hacer el disco, hay muchos que están aprendiendo a cantar igual que yo", siguió.

La actriz respondió puntualmente a las críticas de los protagonistas de Los Ángeles de la Mañana: "No me siento la favorita del jurado. Si fui al teléfono hace dos semanas. Fui a la sentencia y volví a cantar, cambié todo el look, pero igual me mandaron al teléfono".

"Me dicen cosas lindas porque yo también les digo cosas lindas. Quizás esta semana me quieran un poco más porque ven el esfuerzo o el progreso o vaya a saber", concluyó Novoa.