Laura Pausini reveló un detalle inédito sobre su relación con Fito Páez y la reversión que hizo de Mariposa Tecknicolor

“Mariposa Tecknicolor” es una de las canciones más icónicas de Fito Páez, con la que conquistó al público nacional e internacional desde 1994. Ese mismo tema es el que utilizó Laura Pausini para honrar al artista en su nuevo disco: Io Canto. La italiana reconoció que el argentino es una de las figuras que más idolatra en el mundo de la música y reveló un detalle inédito de su relación.

En el contexto de la finalización de su tour por Europa, Pausini contó cómo nació la relación con Páez y por qué temía que rechazara su idea de cantar un tema de él.

Mariposa Tecknicolor - Laura Pausini

“Tenía mucho miedo de decirle que había cantado su canción y que él me dijera ‘no me gusta la idea’. No sé, pero desde siempre lo escucho; es uno de mis ídolos, pero tenía miedo de conocerlo personalmente”, reveló la artista italiana en diálogo con Billboard en español.

Y luego reconoció: “Pese a ello, un día dije ‘tengo que escribirle’ y lo hice por Instagram porque no tenía su contacto. Desde ahí intercambiamos números de teléfono. Y no sé qué decirte; espero verdaderamente poder cantar con él. Voy a invitar a muchos de mis colegas durante mi gira y, si se encuentran en su nación y si quieren… Ese disco es el disco de una fan. Imaginate invitar a los que canto, que son mis favoritos”.

Laura Pausini se encuentra en el cierre de su tour por Europa y próximamente emprenderá una gira por Latinoamérica y los Estados Unidos. El 12 de abril ofrecerá un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El 19 de febrero, Pausini anunció en sus redes sociales el lanzamiento de su primer sencillo, en el marco del nuevo álbum que homenajea a los cantantes hispanos históricos y sus canciones emblema.

Laura Pausini contó el 19 de febrero por qué se inspiró en Fito Páez (Fuente: Instagram/@laurapausini)

“Como ya les conté, mi álbum homenaje a los cantautores de habla hispana, Yo Canto 2, que se lanzará el 13 de marzo, incluirá canciones de compositores que representan a los numerosos países que he conocido durante mis más de 30 años de carrera. Esta canción es un homenaje a Argentina y al talento de Fito Páez (¡que además cumple años precisamente el 13 de marzo!)”, empezó la dedicatoria de Pausini en Instagram.

“Fito es desde siempre uno de mis cantautores favoritos del rock latino y esta canción suya de 1994 es un himno a la esperanza y una metáfora de transformación. Me encanta porque evoca amor, libertad, valentía y ganas de transformación personal. Mi repertorio en español más conocido por la mayoría del público aún no vio mi vena más rockera; por eso la elegí y espero de corazón que les guste tanto a vosotros como a Fito. ¿Volamos juntos?”, redactó la cantante italiana.

El álbum de Pausini hace un repaso por canciones que representan e identifican a los artistas latinos y españoles, entre ellos “Antología” de Shakira, “Hoy” de Gloria Estefan o “¿Por qué te vas?" de Janet.