Laurencio Adot habló de su dramática internación tras sufrir un ACV: “Veía la famosa luz”

A tres años de sufrir un ACV, Laurencio Adot habló sobre su dramática internación y recordó el encuentro “místico” que experimentó con su madre fallecida, Elsa, mientras se encontraba en coma en el hospital. “Sentí su calor en mi brazo derecho”, aseguró el diseñador de moda.

En agosto de 2018, Adot tuvo un ACV hemorrágico y fue trasladado de urgencia al Sanatorio Los Arcos. Luego de una semana en terapia intensiva, el diseñador tuvo una buena recuperación y fue trasladado a un centro especializado para continuar su rehabilitación. Finalmente, en noviembre de ese año recibió el alta.

Laurencio Adot en su infancia, con su hermano Mariano, y su madre, Elsa Aztiria de San Martín

Tiempo más tarde, en una entrevista para ¡Hola!, se refirió a su experiencia paranormal, cuando durmió “tres días seguidos” en el sanatorio. “Flotaba en un lugar naranja y llegué a hablar con mamá. Sentía su presencia. Creo que me fue a buscar para decirme que no era mi momento”, contó.

Este martes, durante la emisión de Vino para vos (KZO), Adot volvió a referirse a cuando “se encontró a su madre allá arriba”. “Nunca voy a saber si fue por las drogas que me dieron, un coma inducido o si estaba ‘saliendo’. Pero yo miraba para arriba y veía y sentía la famosa luz”.

Laurencio Adot recordó su dramática internación de 2018 y su experiencia con su madre fallecida

El diseñador afirmó que en ese momento comenzó a percibir en su brazo derecho una caricia de su madre. “Era un reiki que ella me hacía para calmarme. Me hacía algo especial con una canción en alemán, que ella me hacía nada más que a mí. Sentí ese calor y ese tipo de masaje. En ese momento dije: ‘Mamá'. No se si hablé, pero siento que lo hice. No se cómo explicarlo”.

Además, describió la situación de fragilidad en la que se encontraba: “Yo estaba inducido, yo no hablaba ni nada. Estaba dormido 24 horas, 48 horas. Estuve tres días sin poder despertarme y pude haber tenido un tsunami de ACVs. En ese interín, me trataban para que yo me tranquilizara, porque el ACV puede volver y podía tener siete u ocho”. Afortunadamente, el diseñador no tuvo ningún accidente nuevo: “Me volvió una situación de paz total, que fue sentir lo que me hacía mi mamá, a quien oí decir: ‘No es tu momento’”.

El diseñador recordó con detalles su experiencia en el sanatorio Pilar Bustelo - LA NACION

Adot brindó más detalles de su experiencia, que caracterizó como “de película”. “Tuve una regresión. No sé si fue ese día o dos días después, pero yo volví para atrás y me levanté puteando porque todos a mi alrededor me preguntaban: ‘¿Cómo te llamás?’. ‘Laurencio Adot’, decía yo. Entonces pensaba: ‘Pero no puede ser, basta, yo soy Laurencio’. Me preguntaban mi nombre para ver si estaba en la Tierra, si yo había vuelto. Yo volví y decía: ‘¿Por qué me preguntaban tanto cómo me llamo?’. Me hablaba a mí mismo. Todos lloraban y lloraban, y me decían: ‘Vos sos Laurencio’. Se ve que no me reconocía. Tenían miedo de que no recordara”, rememoró.

Finalmente, Adot logró despertar y empezó a “ver personajes y gente” en un cóctel repleto de famosos, entre los cuales estaba Iliana Calabró. El diseñador confesó que en ese momento no terminaba de entender qué sucedía y que se preguntaba: “¿Qué es esto? ¿Es por mí?”.

