El enfrentamiento entre Moria Casán y Laurita Fernández promete ser uno de los conflictos más candentes del Cantando 2020. Lejos de poner paños fríos sobre la situación, después de lo que sucedió el martes por la noche en la pista, la conductora del ciclo no se quedó callada y asentó su postura en las redes sociales.

"No puedo creer el nivel de machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme", escribió Laurita Fernández en su cuenta de Twitter, furiosa por la situación.

"Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es mentira", manifestó la exprotagonista de Sugar. Y agregó: "Indignada de tener que aclarar estas cosas".

El conflicto con Moria Casán comenzó en el inicio de la competencia. La jurado, desde el principio del programa, apuntó contra la bailarina: "La voy a llamar coconductora. No tengo nada personal por usted, pero 'Laurita' es unchiquitaje, usted está para más. Y 'Fernández' lo llamo al presidente, así que tampoco", dijo, e insistió con llamarla "Cocon", pero la respuesta fue tajante: "Prefiero Laurita".

Sin embargo, la tensión quedó en evidencia en la gala del martes del Cantando 2020, cuando Moria protagonizó el primer gran escándalo del certamen al abandonar su silla, después de reprochar que la conductora la apuró para dar su devolución.

"Si no se me respeta, me voy. Después voy a hablar con la producción porque esto no es lo que yo arreglé", advirtió. Y lanzó contra Fernández: "Vos estás para coconducir y yo estoy para dar la devolución cuando se me cante. Así que, tranquila. Dejalo hablar un poco al conductor, mi amor".

En esa oportunidad, la bailarina también recurrió a Twitter para hacer su descargo: "Soy muy feliz y agradecida de estar todas las noches en @cantando2020. En varios trabajos y oportunidades que tuve me han criticado de antemano y eso nunca me tiró abajo, no va a ser este el caso. A seguir trabajando y disfrutando", señaló.

Los enfrentamientos entre Casán y Fernández no son nuevos. De hecho, Pampita recordó un rumor que surgió en la edición de Bailando por un sueño de 2016. "Se decía que (Moria) no la quería porque cuando ella estaba de novia con Federico Hoppe, se creía que le era infiel con Fede Bal y como Moria quiere mucho a Hoppe, eso no le habría gustado", expresó.

Luego, en 2017, cuando Fernández y Bal ya eran pareja, realizaron un homenaje a Disney en el Bailando y la jurado les dio una polémica devolución: "Son dos baqueteados. Laurita ni de blanco me da virginal, no me da princesita de Disney", sostuvo.

Más adelante, en 2018, Laurita Fernández había sido elegida para protagonizar Sugar y Moria conducía el programa Incorrectas. En una de las emisiones, criticó duramente a la bailarina: "No llega a sugar [azúcar], es más edulcorante", opinó, a la vez que la empezó a denominar "Arañita Fernández".