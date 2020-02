Laurita Fernández contó cómo es su relación con Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez

15 de febrero de 2020 • 16:30

"Las veces que hemos compartido lugares, momentos de familia, la verdad que estuvo buenísimo. Celebro muchísimo la relación que ellos tienen porque se traslada a sus hijos y a los que estamos acompañando", reveló Laurita Fernández, en referencia a la relación que mantiene su pareja, Nicolás Cabré, con la madre de su hija, China Suárez.

En diálogo con Agarrate Catalina, la actriz y bailarina expresó: "Cuando Rufina viene con nosotros y vuelve feliz, creo que hay algo en el corazón de los padres que los tranquiliza, eso está buenísimo. Lo más importante es que ella esté en un ambiente sano, lindo, y sin nada forzado".

Sobre la personalidad de la pequeña, manifestó: "Rufina es un amor, es más madura que nosotros dos juntos. Yo tuve relación con ella en el teatro, porque ella venía al teatro, bailaba... Era inevitable no amarla. A mí Nicolás todavía no me interesaba y yo ya me divertía con ella, la pasábamos bien, venía al camarín, nos divertíamos mucho".

En cuanto a los futuros proyectos de la pareja, Laurita aclaró que aún no desean dar un paso más, y que se siente la "presión" del periodismo: "Hay cierta presión del periodismo de que me embarace o de que me case. Entiendo que es parte de estar en el ambiente, y entiendo que se empieza a hacer más grande. Me ha pasado de que mis amigas o mi vieja me pregunten qué onda creyendo en lo que ven", reveló.

"A mí me gusta disfrutar nuestros momentos a solas y el romance. Hablamos de los proyectos y demás también, pero yo trabajo mucho con mi cuerpo y siento que todavía no es el momento de tomarme un año para ser mamá", explicó.

Por último, sostuvo que compartir con su pareja el elenco teatral en Departamento de Soltero los une aún más. "En todas las funciones me vuelvo a enamorar un poco más. Verlo me da un momento de admiración enorme, yo misma entro en la historia. ¡Él me genera algo en especial! Y está buenísimo lo que pasa en la obra, porque desde el público se ponen del lado de su lado y parecen hinchar porque mi personaje se quede con él", cerró.