El doble que sorprendió a Laurita Fernández en Bienvenidos a Bordo: “¿Sos el hijo de Ricardo Fort?”

El “juego de los parecidos” es uno de los momentos favoritos de la gente dentro del programa Bienvenidos a Bordo (eltrece) en donde, en muchos casos, el no-parecido se vuelve viral. En esta oportunidad, un joven sorprendió a Laurita Fernández por su similitud a Leonardo DiCaprio.

“Ay, que ojos”, lanzó la conductora al presentar a Camilo, un joven de Colombia. “Estoy en Argentina desde hace cinco años y ya terminé de estudiar actuación. Quiero ser actor”, confesó el participante. “¿El hijo de Ricardo Fort?”, arriesgó Francesca, una de las asistentes. “¿Sos el hijo de Ricky Fort?”, preguntó la conductora. Ante la negativa del participante, la conductora lanzó: “Si pone el tema, le vemos la cara a él, quiero que (Gustavo) Conti lo diga cuando suene el tema y quiero ver si es él”.

Un doble de Leo DiCaprio sorprendió a Laurita Fernández

Para reforzar la similitud física del joven, Laurita Fernández pidió que musicalicen el momento con el tema “My heart will go on”, de Celine Dion, representativa de la película Titanic. “¿Sos Leo DiCaprio? Es DiCaprio, pero en Titanic”, dijo Laura y bromeó: “Oh Jack, me dan ganas de ponerme adelante y abrir los brazos. ¿Por qué te moriste y no subiste a la balsa?”.

El mismo joven había aparecido unos meses antes en el programa cuando estaba conducido por Guido Kaczka. “Ah bueno, es igual. Es él, qué bárbaro. Porque no pensás primero en Leonardo Di Caprio. En general en la vida no pensás en Leonardo Di Caprio. Cómo te miró la mujer de Jeff Bezos. La mujer del titular de Amazon se emocionó con Leonardo Di Caprio en un evento porque lo miraba embobada. Es un ídolo total”, había dicho el conductor.

“Películas tuyas están Titanic, El lobo de Wall Street, El Aviador. La actuación que hacés ahí. Muy capo sos Di Caprio”, cerró Guido ante la sorpresa de todos.

Laurita Fernández estuvo frente a su doble en Bienvenidos a bordo y reaccionó de una manera impensada

El pasado martes, la conductora protagonizó un episodio que podría considerarse el más inesperado de la historia del ciclo: se cruzó con su doble. La participante, presa de un ataque de timidez, entró con la cara volteada para atrás con el fin de que no la captaran las cámaras.

Laurita Fernández encontró a su doble en Bienvenidos a Bordo twitter @eltrece

La primera en arriesgar fue Francesca, una de las asistentes del programa, quien preguntó si se trataba de Lali Espósito. A pesar de que la participante dijo que no era la primera que le decían que se parecía a la cantante de Disciplina, admitió que en esta ocasión iba como otra persona. Con un grito de emoción expresó que ya sabía de quien se trataba y, cuando la conductora le preguntó, le manifestó que no iba a decir nada porque quería que ella lo sacara sola. Al notar que Laurita estaba totalmente perdida, la asistente exclamó: “¡Sos vos!”.

Cómplice con su nueva doble, la conductora dijo: “Escuchame, si alguna vez se me complica para alguna situación, te llamo y hacemos enroque”. Evidentemente feliz, agregó: “¡Encontré mi doble en el mundo!”.