Internaron a Alfa de Gran Hermano de urgencia: qué se sabe sobre su estado de salud

Walter Santiago, conocido popularmente como Alfa, fue internado de urgencia este jueves en el sanatorio Las Lomas, en San Isidro, luego de la polémica aparición que tuvo en la temporada 2024 de Gran Hermano (Telefe). Según reveló el periodista Ángel De Brito desde su cuenta oficial de X, el exparticipante -que tuvo un rol preponderante en la edición del reality que se emitió en 2023-, habría sido ingresado a un centro médico debido a “una arritmia”.

Alfa había entrado a la casa más famosa del país el martes por la noche y luego de revelar información delicada sobre el exterior, su imagen no causó buena impresión en la producción, por lo que se especuló que esta habría sido la razón para sacarlo este mismo miércoles, según contó Santiago del Moro en El Debate (Telefe).

El tuit de Ángel sobre la salud de Alfa (Fuente: Captura de imagen/X)

Sin embargo, fue De Brito quien publicó un tuit en referencia al estado de salud del mediático que revolucionó las redes. “Alfa estaba dentro de la casa con una arritmia. Menos mal que salió. Tras el programa, lo internaron en el sanatorio Las Lomas”, redactó el periodista, quien tres horas antes de este anunció había comunicado su salida de GH.

Según advirtieron, es una situación habitual que le suceda esto a Alfa. Lo cierto es que luego de su estadía en el reality, varios de los hermanitos se preguntaron por la decisión de retirarlo antes del tiempo pactado. Algunos de ellos manifestaron que no se sentía bien y que esta habría sido la causa principal.

Además del anuncio que realizó el conductor de LAM (América), Romina Uhrig -amiga del empresario y excompañera en la edición pasada de GH- se refirió a la salud de Alfa. En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), contó: “Me llegó un mensaje anoche de Alfa, de que estaba internado con presión alta. Estaba con una arritmia y está mal”.

Y agregó: “Entonces yo le dije mientras lo estaban controlando: ‘Alfa, no aprendiste nada. Justamente la pulseada la venía ganando él contra Cata, al principio. Y de repente entra Ariel (Ansaldo) y lo descoloca, haciéndose el que se enoja”. Cabe destacar que, de momento, no se informó de manera oficial cómo se encuentra el ex hermanito.

Así fue el paso de Alfa por Gran Hermano

El ingreso de Walter Santiago a la casa de Gran Hermano fue en sintonía con la propuesta de la producción de sumar a participantes de la edición anterior para que puedan convivir algunos días con los hermanitos y compartirles su experiencia. En un principio fue Romina Uhrig, Daniela Celis y Thiago Medina, pero ahora, Alfa y Ariel Ansaldo renovaron el pase.

En sus cortas 48 horas dentro del reality, Alfa se alió con Furia y se ganó a la primera de sus enemigas, Catalina. Por su parte, Martín Ku y Manzana hicieron una alianza para molestar al exjugador y defender a la joven de sus ataques.

Encontronazos, cruce de miradas, diálogos, polémicos y pasaje de información del exterior fueron algunas de las situaciones que se vivieron dentro de la propiedad hasta la llegada del parrillero, conocido popularmente como “Big Ari” y uno de los rivales más fuertes del empresario. En medio de ese contexto de tensión que se generó, es que decidió abandonar la casa porque su salud le indicó que algo no andaba bien.