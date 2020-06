Alejandro Lerner inauguró con el comienzo de la cuarentena un ciclo de charlas que ahora incluye visitas internacionales

Apenas comenzada la cuarentena, Alejandro Lerner inició un ciclo de encuentros virtuales con colegas y amigos que llamó Entre todos . A través de sus redes (@AleLernerOk), ayer entrevistó a Graham Rusell, de Air Supply .

Cada uno desde su casa, Lerner y Rusell conversaron sobre música. Hubo elogios mutuos y anécdotas compartidas. Air Supply es el dúo australiano fundado en 1975 por Russell Hitchcock y Graham Russell. Algunos de sus mayores éxitos surgieron en la escena pop de la década del ochenta.

Lerner y los Air Supply mantienen una larga amistad. En 2015, el grupo pasó por la Argentina para ofrecer un concierto en el Teatro Gran Rex, en el marco de su gira 40° aniversario. La función fue justo para el cumpleaños de Lerner, por eso el grupo lo invitó para subir al escenario. Sorpresivamente apareció una torta, festejaron y cantaron "All Out Of Love".

Algunos de los artistas que participaron anteriormente del ciclo que se emite desde sus redes @AleLernerOk, fueron Nito Mestre, Los Tipitos, Los Tekis, Bahiano, Sandra Mihanovich, Nahuel Pennisi, Víctor Heredia, Manuel Wirtz, Rolo, de La Beriso, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Ariel Puchetta, Agapornis, Franco Masini y Leo García, entre otros.